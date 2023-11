¿Qué son los rayos cósmicos y qué impacto pueden tener en las personas?

Se detectó que un potente rayo cósmico que impactó la Tierra, pero a pesar de lo importante del descubrimiento, no se tiene información clara sobre el lugar del que proviene, según explicaron los expertos liderados por Toshihiro Fujii, profesor de la Escuela de Graduados en Ciencias y el Instituto Nambu Yoichiro de Física Teórica y Experimental de la Universidad Metropolitana de Osaka.

Este fue el caso Amaterasu, un rayo cósmico que cayó en Utah, Estados Unidos, el pasado 27 de mayo de 2021 y a pesar de que se ha investigado no se tienen muchos detalles del acontecimiento.



Cabe aclarar que, los rayos cósmicos tienen una cantidad elevada de energía que proviene de fuentes galácticas y extragalácticas. Incluso, para dimensionar, se sabe que alcanzan un exaelectrónvoltio de energía "que es aproximadamente un millón de veces mayor que el alcanzado por los aceleradores más potentes jamás fabricados por humanos", describieron los científicos en una publicación para el portal especializado EurekAlert!.



El mismo Toshihiro Fujii explicó en un comunicado: "Cuando descubrí por primera vez este rayo cósmico de energía ultraelevada (UHE), pensé que debía tratarse de un error, ya que mostraba un nivel de energía sin precedentes en las últimas tres décadas".



Otro dato que se conoce es que Amaterasu tiene solo un registro para ser comparado y data de 1991, cuando otros científicos detectaron el rayo cósmico más potente de toda la historia, cuya energía fue de 320 exaelectrónvoltio y al cual denominaron 'Oh-My-God' ('Oh, mi Dios', en español).



Luego de verificaciones, Fujii concluyó que su equipo descubrió el segundo rayo cósmico más potente. Los detalles del hallazgo hacen parte de un artículo en la revista Science que se revelan este 24 de noviembre de 2023.



"No se ha identificado ningún objeto astronómico prometedor que coincida con la dirección desde la que llegó el rayo cósmico, lo que sugiere posibilidades de fenómenos astronómicos desconocidos y orígenes físicos novedosos más allá del modelo estándar", señaló.



Para saber exactamente de dónde viene, necesitan recolectar más datos e incluso esperan probar observatorios de nueva generación.

