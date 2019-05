¿Qué significa que Google le suspenda sus servicios a Huawei?

Este domingo se conoció que Google suspendió los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, lo que quiere decir que la compañía china dejará de recibir las actualizaciones del sistema operativo Android.



La decisión se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyera el jueves pasado de forma oficial a Huawei en una lista negra comercial, estableciendo de inmediato restricciones que complicarán mucho que el gigante tecnológico pueda hacer negocios con compañías estadounidenses.



¿Qué significa esta decisión para la compañía asiática y sus usuarios? Esto es lo que debe saber de la nueva medida.

¿Qué tan importante es esta suspensión?

Es una decisión histórica y uno de los golpes más duros que ha recibido la compañía china Huawei desde que comenzó la tensión con el Gobierno de Estados Unidos.

¿Por qué se da esta decisión?

Google toma esta medida luego de que el gobierno estadounidense incluyera al gigante tecnológico Huawei y a 70 filiales dentro de una lista negra con la que evitaría que dichas empresas adquieran componentes o tecnología de firmas estadounidenses sin una aprobación previa de Washington. Trump también firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe a las empresas estadounidenses usar equipos de telecomunicaciones fabricados por “compañías consideradas un riesgo para la seguridad nacional”.

¿Qué va a pasar con los teléfonos de Huawei?

Si usted es propietario de un teléfono Huawei lo primero es que en lo inmediato no verá demasiados cambios, la tienda de Google Play Store no desaparecerá ni tampoco las apps y los servicios del gigante de las búsquedas. Sin embargo, la decisión implica que su teléfono no recibirá actualizaciones futuras lo que puede hacerlo más vulnerable a problemas de seguridad pues a través de ellas la compañía lanza los parches para corregir posibles vulnerabilidades.



Según el reporte de Reuters, los usuarios de los dispositivos Huawei existentes que tengan acceso a la tienda Google Play Store podrán seguir descargando las actualizaciones de aplicaciones proporcionadas por Google.



La gran afectación se dará con los nuevos modelos.de Huawei que no solo no incluirán el sistema operativo de Google sino que tampoco tendrán acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play ni a herramientas como Gmail, Google Maps o YouTube.

¿Qué opciones tiene Huawei por ahora?

Huawei seguirá teniendo acceso a la versión del sistema operativo Android disponible a través de la licencia de código abierto, conocida como Android Open Source Project (AOSP), que está disponible de forma gratuita para cualquiera que desee utilizarla sin acuerdo comercial y que permite que los desarrolladores independientes puedan adaptar el código para sus aplicaciones.



Pero Google dejará de proporcionar a Huawei acceso, soporte técnico y colaboración en relación con sus aplicaciones y servicios propietarios en el futuro, dijo la fuente.

Hay alrededor de 2.500 millones de dispositivos Android activos en todo el mundo, según Google.



Huawei ha dicho que ha pasado los últimos años preparando un plan de contingencia desarrollando su propia tecnología en caso de que se le impida usar Android. Parte de esta tecnología ya se está utilizando en productos que se venden en China, ha dicho la compañía.



La compañía china se vería obligada a crear su propio sistema operativo y negociar para que las aplicaciones sean incluidas, sin embargo, las más populares como Instagram, WhatsApp y Facebook son estadounidenses.



En una entrevista con Reuters en marzo, Eric Xu, presidente rotatorio de Huawei, lanzó una nota desafiante en anticipación a las acciones de represalia de las compañías estadounidenses. "Pase lo que pase, la Comunidad Android no tiene ningún derecho legal para bloquear a ninguna empresa el acceso a su licencia de código abierto", dijo.

¿Cuáles son los antecedentes de las tensiones entre Huawei y Estados Unidos?

Estados Unidos acusa a la compañía china de utilizar su infraestructura y tecnología para realizar espionaje y obtener acceso a información confidencial e industrial que sería entregada al gobierno de Pekín.



El país americano ya había ordenado a su personal oficial dejar de utilizar terminales y dispositivos Huawei y ZTE para sus comunicaciones.



Huawei anunció en marzo una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos, alegando que las restricciones dirigidas a Huawei son inconstitucionales.



El ambiente también se ha visto caldeado desde que la presidenta financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hija del creador de la firma, fue detenida en Canadá en diciembre del año pasado. En su caso, existe una posibilidad de una extradición a Estados Unidos y le acusan de conspirar para defraudar a los bancos globales al ocultar una relación de Huawei con una firma que opera en Irán.

¿Qué han dicho Google y Huawei hasta el momento?

Hasta el momento el único pronunciamiento que ha dado Google es que la compañía está "cumpliendo con la orden y revisando las implicaciones".



Huawei aún no se ha pronunciado sobre la decisión de Google, pero el sábado pasado y antes de conocerse el reporte de Reuters, el fundador y presidente de la empresa, Ren Zhengfei, había dicho que Huawei está preparada para resistir la presión de Washington. “Nos estábamos preparando para esto”, dijo a periodistas japoneses.



Huawei lidera la carrera en tecnología 5G, sin embargo, Zhengfei aseguró que aunque dependa de proveedores externos seguirá desarrollando sus propios componentes para reducir la dependencia extranjera.



TECNÓSFERA