¿La transformación de Facebook podría afectar su cuenta en la red social?

El cambio del nombre corporativo de Facebook, que agrupa a Facebook, Instagram, Whatsapp y Oculus, y ahora pasará a llamarse Meta, genera muchas interrogantes por parte de los usuarios con respecto a sus cuentas actuales en la red social creada por Mark Zuckerberg.



Por ejemplo, ¿cómo funcionarán ahora?

En principio, es necesario tener presente que esta transformación hace parte de un proceso de renovación de imagen que, según afirmó el CEO, englobará mejor las actividades que realiza y sus proyectos a futuro.



Eso sí, explicó que este cambio no se aplicará a las plataformas individuales, estas conservarán su nombre y continuarán con sus funciones que todos conocemos hasta ahora. El cambio de nombre solo será a la empresa matriz de la que forman parte.

Por lo tanto, no hay razón para preocuparse.

Facebook Twitter Linkedin

Según se planea, el proyecto de metaverso estaría listo en cinco años Foto: EFE. Oliver Douliery, AFP.

(También le puede interesar: Todo lo que debe saber y las preguntas que quedan sobre el 'metaverso').

La serie de noticias negativas sobre Facebook que se basaron en documentos filtrados por Frances Haugen, exempleada de la compañía y quien en sus declaraciones mencionó que Facebook "pone los beneficios por encima de la seguridad", podrían haber influenciado esta decisión de cambiar su imagen.

Facebook Twitter Linkedin

Mark Zuckerberg. Foto: Mandel Ngan. AFP

No obstante, la explicación de Zuckerber presenta un objetivo claro para la empresa que emcabeza: posicionarla como un metaverso que permita a las personas jugar, trabajar y comunicarse sin limitaciones.



Es decir, permitir una comunicación cada vez más directa y análoga entre los usuarios.

(Le recomendamos: Mujer asegura que borrar Facebook la ayudó a bajar de peso).

Ahora sí, al meollo del asunto, el destino de las cuentas de Facebook.



En una carta, el fundador aclaró que la plataforma conservará su nombre y sus funciones como una red social, permitiendo la interacción y la comunicación entre sus usuarios como hasta ahora lo ha hecho.



“A partir de ahora, seremos primero en metaverso, no en Facebook. Eso significa que con el tiempo no se necesitará una cuenta de Facebook para utilizar nuestros otros servicios. A medida que nuestra nueva marca comienza a aparecer en nuestros productos, espero que la gente de todo el mundo conozca la marca Meta y el futuro que representamos”, fueron las palabras de Zuckerber.



(Puede leer: La graciosa respuesta del Meta al anuncio de Facebook y su cambio de nombre).



El único cambio es el nombre del conglomerado. Las cuentas no se verán afectadas de ningún modo.

Más noticias

- El 'top' de las fiestas de Halloween más grandes de este puente en Bogotá

- Luisito Comunica abrió un restaurante en Colombia

- Caso Baldwin: armera del set 'no tiene idea' de dónde salieron balas reales

- Video: luchador de MMA cae desplomado y pierde en concurso de cachetadas

- Un joven reveló el 'secreto' con el que pudo comer gratis por más de 5 años

Tendencias EL TIEMPO