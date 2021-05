¿Quiénes son los hijos de los Gates y qué pasará tras el divorcio?

El pasado 3 de mayo, Bill Gates y Melinda Gates, sorprendieron al mundo con la noticia de su divorcio, tras 27 años de relación. La pareja, que acumula una millonaria fortuna, aseguró que "después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio".

Ambos publicaron un comunicado en sus redes sociales en el que también mencionaron que criaron a lo largo de este tiempo a tres "hijos increíbles": Jennifer, Rory y Phoebe, quienes tienen 25, 21 y 18 años respectivamente.



(Además: ¿Cuánto le puede costar el divorcio a Bill Gates?)



De estos jóvenes, la hija mayor es quien tiene la vida más pública, pues Rory tiene sus cuentas de redes sociales privadas y de la menor tampoco se conoce mucha información.



Hasta el momento, Jennifer Gates ha sido la única que ha hablado públicamente sobre la noticia de la separación. "Muchos de ustedes habrán escuchado las noticias de que mis padres se separan. Es un momento complejo para toda nuestra familia. Sigo tratando de aprender cómo procesar mis emociones y las de mi familia en estos momentos, y estoy agradecida de tener el espacio para hacerlo. No haré más comentarios acerca de la separación, pero por favor sepan que sus amables palabras y su apoyo significan mucho para mí", escribió hace unos días.

La joven se graduó de la carrera de biología humana en la Universidad de Stanford, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos. Ahora se encuentra estudiando medicina en la Escuela Médica Icahn en Mount Sinai, Nueva York.



De acuerdo con la revista Vanity Fair, Gates vive en un apartamento que le regalaron sus padres en la Quinta Avenida en la llamada 'capital del mundo'. Actualmente se encuentra comprometida con el jinete Nayel Nassar, quien también reside en esa ciudad.

En el caso del único hijo de la familia Gates, este ya alcanzó la mayoría de edad y, según la revista Hola, vive en la mansión 'Xanadu 2.0' que sus padres tienen en Seattle, Washington. Estudió informática y economía en la Universidad de Duke, la misma carrera de su madre. Dicen que es amante de la poesía y mantiene su vida muy privada.



(Además: ¿Buscando universidad? Acá estudiaron los multimillonarios del mundo)

Finalmente, la hija menor Phoebe Adele es apasionada del ballet. De acuerdo con la revista ha estudiado en el American Ballet Theatre School. Estudió en el mismo colegio de sus hermanos y padre. De ella son pocos los detalles que se conocen, pero también vive con sus padres.

¿Qué pasará con los hijos?

Facebook Twitter Linkedin

La pareja se conoció cuando Melinda era una joven empleada de Microsoft en 1987. Foto: Scott Olson / AFP

Aunque aún no se conocen las condiciones en las que se separarán Bill y Melinda Gates, el divorcio en Estados Unidos se realiza según las leyes de cada estado, en este caso, las de Washington.



De acuerdo con el proyecto estadounidense de justicia del noroeste (Estados Unidos), este es un estado que maneja el divorcio "sin culpa". Es decir, no es necesario que demuestre que un cónyuge tuvo la "culpa". Solo se debe probar diferencias irreconciliables.



(Puede leer: Conozca cuáles son las causales de divorcio en Colombia)



En el comunicado, la pareja anunció "ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima etapa de nuestras vida".



La organización explica que el proceso de divorcio podría durar aproximadamente 90 días y en el caso de la familia Gates, en ese tiempo se debe definir con quién vivirá la hija menor, pues los otros dos ya son mayores de edad. Jennifer, incluso, ya no reside con ellos en la mansión y su proyecto es casarse con su pareja en un futuro próximo.



La pareja ha sido enfática en que sus hijos no serán los herederos de la totalidad de su dinero, ya que han decidido que la mayor parte la donarán a la ciencia y causas benéficas.



La revista Hola cita que en una oportunidad el fundador de Microsoft dijo: “mis hijos han tenido una educación magnífica y también dinero, así que no hay motivos por los que tengan que ser pobres, todos tienen las herramientas para salir adelante. No les haces ningún favor heredando grandes cantidades de riqueza. Mi fortuna está dedicada a ayudar a los más pobres”. Luego agregó: “dejarles todo mi dinero a mis hijos sería una irresponsabilidad”.



(Puede seguir leyendo: ¿Claves del éxito? Hábitos que tienen los millonarios)



Por esta razón, una decisión que ya se había tomado es que cada hijo heredará 10 millones de dólares. Lo que sí sigue siendo incierto es el porcentaje que recibirá cada uno cuando se haga la separación de los bienes que tienen ambos.