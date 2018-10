¿Otras plataformas estuvieron en riesgo por ciberataque a Facebook?

El pasado 28 de septiembre, Facebook vivió uno de los viernes más negros de su historia. La compañía de Mark Zuckerberg admitió que cibercriminales lograron explotar una vulnerabilidad en el código de Facebook que afectó la función de ‘Ver como’, una opción que permite a los usuarios observar cómo luce su cuenta desde otro perfil.



Esta falla hizo posible que fueran robados los tokens de acceso a Facebook, que la red social los define como las claves digitales que mantienen a los usuarios conectados a la red social sin necesidad de volver a introducir la contraseña cada vez que utilizan la aplicación.En otras palabras, por esta vulnerabilidad los atacantes tendrían la opción de apoderarse de las cuentas de los usuarios afectados.

Lo grave del asunto es que los atacantes también podrían haber tenido acceso a otras aplicaciones como Instagram o Spotify, si el usuario ingresó a ellas iniciando sesión con Facebook.



“El token de acceso permite que alguien use la cuenta como si fuera el titular de la misma. Esto significa que podrían acceder a otras aplicaciones de terceros mediante el inicio de sesión de Facebook”, dijo Guy Rosen, vicepresidente de Producto de Facebook.



Facebook restableció los tokens de acceso de las casi 50 millones de cuentas e informó que además, por precaución, la medida se extendió a otras 40 millones de cuentas. Tras conocerse el hecho, los cerca de 90 millones de usuarios tuvieron que volver a conectarse a la red social obligatoriamente, así que la misma operación sucedió con las aplicaciones que utilizaron el inicio de sesión de Facebook.



La compañía señaló que por ahora no hay necesidad de cambiar las contraseñas. Sin embargo, si cree que su cuenta ha sido comprometida puede notificarle a la red social mediante el enlace https://www.facebook.com/hacked. Tengan en cuenta que entre las situaciones de sospecha de un posible hackeo se encuentran el cambio de su dirección de correo electrónico, contraseña, el nombre o datos como la fecha de nacimiento. Una señal de alerta también puede ser el envío de solicitudes de amistad a personas que no conoce o publicaciones que usted no haya creado.



TECNÓSFERA