¿Qué información recopila y para qué dice FaceApp que la usará?

Aunque los términos y condiciones de uso de la popular aplicación de filtros FaceApp generan preocupaciones con licencias "perpetuas e irrevocables", puede ser tranquilizante saber que no van a usar su cara y el mapeo 3D de ésta para generar productos y publicar cosas que atenten con su integridad.



Esto significa que por lo menos por parte de la aplicación rusa se puede descartar que vayan a crear, aunque técnicamente sea posible, animaciones pornográficas con su rostro sin que usted lo sepa.

Un análisis en los términos y condiciones de la aplicación rusa FaceApp revela que algunas cláusulas sobre el contenido generado por los usuarios implican ceder derechos de reproducción de forma irrevocable o asumir el permiso de uso de imágenes de sus amigos y familiares si usted subió una foto de alguien más.



Pero además de estos términos, válidos desde 2017, la aplicación de filtros tiene una política de privacidad que explica cómo recopila, usa y comparte la información desde sus servicios, incluyendo a compañías (no especificadas) que trabajen con ella.

Lo que recopilan

La aplicación accede a la información que los usuarios proporcionan directamente como el contenido de usuario (fotos y otros materiales) que se publica a través del servicio o comunicaciones entre el usuario y la aplicación como correos electrónicos, actualizaciones de las funciones o avisos técnicos y de seguridad.



También analizan las estadísticas como el tráfico y las tendencias de uso de las aplicación, que incluyen información enviada por el dispositivo o por la app como las páginas web que visita o los complementos de navegación que usa. Como es usual en estos servicios, la firma asegura que para realizar análisis estadísticos se busca que los datos analíticos de los usuarios "no puedan usarse razonablemente para identificar a un usuario individual en particular".



Como ocurre con otras aplicaciones y redes sociales, FaceApp usa sus 'cookies' y códigos de seguimiento como píxeles, para entender cómo los usuarios utilizan la app y desarrollar nuevas funciones. También usan esa información para que "anunciantes u otros socios publiquen anuncios o servicios en sus dispositivos".



Dado que usted accede a la aplicación desde un dispositivo, bien sea una tableta o un teléfono, la aplicación puede "acceder, recopilar, monitorear, almacenar en su dispositivo y / o almacenar de forma remota uno o más 'identificadores de dispositivo'". Esos identificadores de dispositivo son archivos pequeños que identifican la forma en que usa su teléfono, sus conexiones y el sistema operativo.



"Un identificador de dispositivo puede proporcionarnos información a nosotros o a un socio tercero sobre cómo navega y utiliza el servicio y puede ayudarnos a nosotros u otros a proporcionar informes o contenido y anuncios personalizados. Es posible que algunas funciones del Servicio no funcionen correctamente si el uso o la disponibilidad de los identificadores de dispositivos se ve afectado o inhabilitado", reza la política.



Otros datos:



- Registro automático de cierta información del archivo de registro, incluida su solicitud web, la dirección del Protocolo de Internet ("IP"), el tipo de navegador, las páginas de referencia / salida y las URL, el número de clics y cómo interactúa con los enlaces en el Servicio, nombres de dominio, páginas de destino, páginas vistas y otra información similar.

- Registros similares de los correos electrónicos enviados a los usuarios, que permiten rastrear qué correos electrónicos se abren y en qué enlaces los destinatarios hacen clic.



Metadatos:



Los metadatos suelen ser datos técnicos asociados con el Contenido del usuario. Por ejemplo, los metadatos pueden describir cómo, cuándo y por quién se recopiló una parte del Contenido del usuario y cómo se formatea ese contenido.



Los usuarios pueden agregar o pueden tener metadatos agregados a su Contenido de usuario, incluido un hashtag (por ejemplo, para marcar palabras clave cuando comparte una foto) u otros datos.

¿Cómo dicen que usarán sus datos?

Entonces, su cara y el 'mapa de polígonos' (las dimensiones que separan sus cejas, la posición de sus ojos, su boca y su nariz) que crearon para poner los filtros está almacenada a criterio de la empresa. Si bien el creador ha dicho que la mayoría de contenidos se eliminan en un plazo de 48 horas, no hay claridad sobre qué contenidos no se eliminan o por qué.



La información que los usuarios entregan, que como algunos expertos indican también le permite al sistema reentrenarse con una gran cantidad de datos por un costo mínimo, puede ser usada por FaceApp para entregarle "contenido e información personalizada para usted y otros, que podrían incluir anuncios en línea u otras formas de marketing". Sí, publicidad segmentada en su máxima expresión.



Además de la información demográfica y el tráfico de visitantes en sus sitios o aplicaciones, la política también dice que mejorar su servicio gracias a esos datos y pruebas nuevas funciones con el tiempo. Esto explica por qué el filtro de envejecer es mucho mejor que el filtro que lanzó el año pasado, que cambiaba un rostro y sobreponía distintas razas.



La política en este sentido es que sus datos y el de todos los usuarios a nivel global permiten que el sistema sea cada vez más acertado. Es decir, por medio de juegos, usted ayudó a entrenar un algoritmo de aprendizaje automático.

Aunque expresamente manifiestan que "No alquilaremos ni venderemos su información a terceros fuera de FaceApp (o el grupo de compañías de las que FaceApp es parte) sin su consentimiento", los socios no son nombrados y las empresas aliadas pueden generar convenios que usted no conocerá.



Además, las políticas incluyen unas excepciones frente a 'partes' de su información. La información que sí podrían compartir: el contenido del usuario (su cara con filtros) y su información (que incluye, entre otros, información de cookies, archivos de registro, identificadores de dispositivos, ubicación).



"Podemos compartir el contenido del usuario y su información con empresas que formen parte legalmente del mismo grupo de empresas del que FaceApp forma parte, o que se conviertan en parte de ese grupo ("Afiliados")"



Según explican, la información puede almacenarse y procesarse en los Estados Unidos o en cualquier otro país en el que FaceApp, sus Afiliados o Proveedores de servicios tengan instalaciones. En este caso, sabemos que la aplicación tiene al menos un centro de investigaciones en Rusia, de acuerdo a lo que el creador ha manifestado en medios de comunicación.



De forma expresa es posible que la información recopilada de los usuarios, incluyendo la información personal, puede ser transferida a diferentes jurisdicciones del mundo, el texto dice que "tenga en cuenta que podemos transferir información a un país y jurisdicción que no tenga la misma protección de datos que las leyes de su jurisdicción".



Como esa información les pertenece en una licencia bastante amplia, "perpetua e irrevocable", dicen que es posible usarla y compartirla para investigaciones contra el terrorismo o cuando "sea objeto de una solicitud u obligación legal, investigación gubernamental (...) o de otro modo para evitar daños". Tampoco especifica qué tipo de acciones son consideradas como terrorismo o como daños.

Un parte de tranquilidad

Aunque los permisos en los términos y condiciones suenan bastante absolutos, al menos por parte de la aplicación hay algunos apartados que pueden calmar los ánimos.



Entre lo que más destaca, que la información no será usada para causarle daño y que si usted lo prefiere hay posibilidad de cambiar la configuración para el tratamiento de sus datos (Esto significa que si la usó, todavía podría modificar cómo será su relación con la aplicación en adelante).



Aunque no dice en qué casos, FaceApp asegura que puede eliminar partes de datos que podrían identificar a los usuarios y que puede compartir datos anónimos con otras partes (terceros y proveedores). Con esto, es posible que la compañía esté dispuesta a anonimizar la información que le vincula directamente a usted, aunque sus datos y preferencias pasen a formar parte de una piscina de contenido e información del comportamiento de los usuarios en general.



"Podemos combinar su información con otra información de manera que ya no esté asociada con usted y compartir esa información agregada", reza la política.



Otro apartado que transmite calma es que los Afiliados, las empresas que están dentro del mismo grupo, deberán respetar las decisiones sobre la visibilidad de sus fotos en sus cuentas.



La política también prevé un eventual cambio de control. Si FaceApp llega a ser adquirida, si se fusiona con otra compañía o si queda en quiebra, la información de los usuarios hará parte de la información y los activos en venta. Pero el "comprador o el cesionario deberán cumplir los compromisos que hemos asumido en esta Política de privacidad".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET