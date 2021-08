¿Cómo puedo conectar un iPhone a un computador?

Los teléfonos inteligentes de Apple pueden conectarse directamente a un computador, ya sea un Mac o un PC, a través de un cable para configurar el celular por primera vez, compartir la conexión a internet, transferir archivos o sincronizar contenido entre los dos equipos.



Este proceso se puede hacer en computadoras Mac con un puerto USB y OS X 10,9 o superior, en el caso de PC se necesita que el equipo tenga un puerto USB y Windows 7 o superior. El proceso es sencillo, pero algunos usuarios tienen dificultades para que el celular sea reconocido, por eso le contamos qué puede hacer.



(Le puede interesar: Paso a paso para desenfocar sus conversaciones en WhatsApp Web)

En un primer momento es importante que revisé el cable desde el cual está haciendo la conexión. Si presenta algún tipo de daño por el uso, es decir que tenga alguna peladura o esté roto, no permitirá que el computador reconozca el dispositivo. Es importante que si va a adquirir un cable nuevo este tenga certificado MFi, que representa que está autorizado por Apple.



En el caso del computador, revise el puerto USB es importante qué esté limpio y no tenga ningún elemento que pueda interferir en la conexión, como es el caso de pelusas o fibras.



(Lea también: WiFi 7: la tecnología que promete velocidades de hasta 30 Gbps)



La falla también puede estar relacionada al conector lightning del teléfono, que es el puerto de salida inferior del teléfono y desde el cual se conecta el cargador. Revise que no tenga ninguna suciedad que afecte al conector.



Otra de las razones por las que puede fallar la detección del celular son problemas en el software. Mire que el sistema operativo del equipo esté actualizado en su última versión posible. En el caso de un macOS puede verificar por medio de ‘Preferencias del Sistema’ y la opción ‘Actualizaciones’.



(Además: Presidente Biden da un empujón a la industria de carros eléctricos)



Si ninguna de las opciones le permite hacer la conexión de su teléfono diríjase al servicio técnico oficial de Apple.

También le puede interesar:

- ¿Cómo saber si el wifi de los vecinos interfiere en la red de la casa?



- Los celulares que no podrán usar YouTube y otras 'apps' desde septiembre



- TikTok se 'inspira' en Instagram y prueba función de historias



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET