Google ha puesto a disposición de los usuarios una nueva opción que les permite solicitar la eliminación de contenido explícito personal que haya sido compartido sin su consentimiento o que ya no deseen que esté visible en los resultados de búsqueda.



(Puede ser de su interés: Más de 500 detenidos por usar tecnología de suplantación facial para estafar).

Este anuncio se realizó recientemente a través del blog de la compañía, en el que se recordó una medida previa para proteger a los usuarios frente a este tipo de imágenes, difuminándolas de forma predeterminada en los resultados de búsqueda.



Con el objetivo de fortalecer la seguridad en su motor de búsqueda y permitir que las personas tengan un mayor control sobre su huella digital, Google ha habilitado la opción para solicitar la eliminación de contenido explícito que ya no deseen que aparezca.



(Además: Dominancia: la nueva batalla de los operadores en el país).



Esto se aplica a situaciones en las que el contenido haya sido publicado en el pasado, eliminado y luego vuelto a compartir sin el consentimiento del individuo.

Facebook Twitter Linkedin

En la mayoría de casos, para eliminar una imagen de un sitio web se debe contactar al propietario. Foto: ISTOCK

En primer lugar, Google enfatiza que, en general, para eliminar una imagen de un sitio web, se debe contactar al propietario, ya que las fotos en los resultados de búsqueda provienen de páginas que no son propiedad de la compañía.



Una vez que el propietario haya eliminado el contenido denunciado, los usuarios pueden solicitar a Google que lo elimine de los resultados de búsqueda. Esto se aplica tanto a imágenes que fueron subidas y luego borradas, como a contenido específico no consensuado.



Para iniciar el proceso, el gigante tecnológico proporciona un formulario en el cual las personas deben detallar por qué solicitan la eliminación de la imagen o video en cuestión de los resultados de búsqueda.



El formulario ofrece cuatro opciones: contenido que contiene desnudos o material sexual, contenido que incluye información personal, contenido en un sitio que utiliza prácticas abusivas de eliminación de contenido o contenido que muestra a una persona menor de 18 años. Una vez seleccionada la opción adecuada, se debe indicar el país de residencia.



(Le recomendamos: Atención: esta es la modalidad de estafa que crece cada día en Colombia).



Cada una de estas categorías tiene un formulario específico con opciones y requisitos detallados que Google considera para la eliminación del contenido. Los requisitos pueden incluir la presencia de datos de contacto personales, información financiera o médica sensible, números de tarjetas bancarias o incluso contenido relacionado con la "pornovenganza".

Para estos casos, Google requiere que el denunciante sea la persona afectada en las imágenes íntimas o que se hayan compartido sin su consentimiento.



Una vez completado el formulario con la información adecuada, se deben proporcionar detalles de contacto, incluido el nombre de la persona en el contenido denunciado, y una dirección de correo electrónico para recibir comunicaciones relacionadas con la solicitud.



(Lea aquí: Así puede poner su número de celular privado y estos son los beneficios que tiene).



Para que Google pueda evaluar adecuadamente la solicitud, se deben proporcionar las URL del contenido específico (página web, imagen o video), las URL de la página de resultados de búsqueda de Google y los términos de búsqueda que llevaron a los resultados a denunciar.

Finalmente, se solicitan capturas de pantalla del contenido denunciado y cualquier información adicional relevante sobre el caso. En esta sección, también se hace hincapié en que las imágenes de abuso sexual infantil no deben ser compartidas a través de este formulario, ya que existe un proceso específico para denunciar este tipo de delitos.



Para concluir el proceso, el denunciante debe afirmar que la información proporcionada es precisa y que es la persona afectada por el contenido que se busca eliminar. Además, se brinda la opción de permitir que Google se comunique para obtener opiniones sobre la asistencia recibida.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO