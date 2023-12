Shakira, Clara Chía y 'Oppenheimer', entre lo más buscado de Colombia en Google 2023

El 2023 fue un año en el que diferentes temas fueron populares en el voz a voz de los colombianos, así lo confirmó el 'Year in Search 2023' (que traduce en 'El Año en Búsquedas 2023') de Google de Colombia.



Según el informe anual de la compañía, temas como el Mundial Femenino de fútbol, los jurados de votación, Oppenheimer y figuras públicas como Clara Chía y Shakira, fueron las tendencias de búsqueda del año en el territorio nacional.



(Puede leer: Los colombianos y extranjeros que nos dejaron en este 2023).

El reporte divide las tendencias en siete categorías: acontecimientos, cine y series de televisión, 'En memoria de...', personajes y tres tipos de preguntas frecuentes. En este apartado le contamos cuáles fueron los temas que encabezaron las listas de cada una de ellas.

Acontecimientos más populares de 2023

1. Mundial Femenino de fútbol.

2. Eliminatorias al mundial.

3. Jurado de votación.

4. Mundial sub 20.

5. Cierre Ultra Air.



Entre los temas más buscados destaca el fútbol femenino debido a la participación de las colombianas en el mundial, lo que representa la pasión de los ciudadanos por el deporte.



(Siga leyendo: Linda Caicedo, por otro galardón: premios The Best de la Fifa ya tienen fecha y sede).

Cine y series de TV más buscadas de 2023

1. Oppenheimer.

2. Barbie.

3. Ana de Nadie.

4. Rigo.

5. Masterchef.

​

​'Oppenheimer' y 'Barbie', dos de las películas que fueron de las más exitosas en recaudación en 2023 encabezaron esta categoría, a las que les sigue las novelas 'Ana de Nadie' y 'Rigo', esta última como un 'boom', pues se estrenó hace tan solo unos meses.

Facebook Twitter Linkedin

'Barbie' y 'Oppenheimer' se estrenaron el pasado 20 de julio en las salas de cine de Colombia. Foto: Cortesía Warner Bros. / Paramount Pictures

'En memoria de...'

1. Alejandra Villafañe.

2. Valentina Trespalacios.

3. Fernando Botero.

4. Matthew Perry.

5. Samuel Moreno.

​

​'En memoria de...' es una categoría en la que la compañía estadounidese analiza cuál fue la persona que falleció en el año más buscada en Google. En este caso, lo encabeza la actriz, psicóloga y exreina de belleza colombiana, Alejandra Villafañe, quien falleció tras una batalla contra el cáncer.



Personajes

1. Clara Chía.

2. Shakira.

3. Margot Robbie.

4. Luis Díaz.

5. Mbappe.

​

Clara Chía se convirtió en la figura pública más buscada del año después de que se conociera su romance con la expareja de la cantante colombiana Shakira (segunda persona más buscada en Google).

Facebook Twitter Linkedin

Shakira, Clara Chía y Piqué Foto: Instagram

¿Cómo hacer?

1. ¿Cómo hacer flores amarillas de papel?

2. ¿Cómo hacer el dinosaurio de profesiones?

3. ¿Cómo hacer gafas para ver el eclipse solar?

4. ¿Cómo hacer pasta de tomate?

5. ¿Cómo hacer un reloj que mueva las manecillas?



​Finalmente, en las tendencias de búsqueda de preguntas, destacan temas de intereses varios sobre acontecimientos que fueron relevantes en los diferentes meses del año.

¿Por qué?

1. ¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

2. ¿Por qué están de moda los memes de dinosaurios?

3. ¿Por qué esta temblando tanto en Colombia?

4. ¿Por qué Ecuador tiene menos 3 puntos en eliminatorias?

5. ¿Por qué hay crisis de gas en Colombia?

¿Qué es?

1. ¿Asperger qué es?

2. ¿Qué es hamas?

3. ¿Qué es el fentanilo?

4. ¿Qué es ser una persona no binaria?

5. ¿Qué es una implosión?

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO