Lo que más buscaron los colombianos en Google durante el 2020

Como ya es costumbre, Google publicó los temas más buscados a nivel internacional y en cada país durante el 2020.

En el mundo, algunos temas recurrentes fueron el coronavirus, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Kobe Bryant (basquetbolista fallecido a principios de año) y la aplicación de videollamadas Zoom.



Colombia no se quedó atrás de las tendencias mundiales y aquí le contamos cuáles fueron los temas más buscados en el país durante este atípico año.



(También le puede interesar: Facebook y Google reciben nuevas demandas).

¿Qué les interesó a los colombianos?

De acuerdo con el buscador, ‘coronavirus’ fue el término más buscado por los colombianos.

Coronavirus

El tema más recurrente en Colombia y el mundo es el coronavirus. Foto: iStock

Entre los temas relacionados con la covid-19, enfermedad causada por el virus, que más interesaron en el país estuvieron: Ingreso solidario, que fue el quinto lugar en búsquedas, y la devolución del IVA (iniciativas del Gobierno para brindar apoyo económico en medio de la crisis ocasionada por la pandemia).

También interesaron el ‘pico y cédula’ y la cuarentena (medidas de las autoridades para controlar el contagio), y los consejos de los expertos para el autocuidado en medio de la pandemia.

Pero, no todo fue coronavirus.

(También lea: ¿Qué es eso de la nueva variante de SARS-CoV-2 y qué se sabe de ella?).

Elecciones de Estados Unidos

Joe Biden y Donald Trump, durante sus campañas presidenciales. Foto: AFP

‘Elecciones Estados Unidos’ fue el segundo tema más buscado por los colombianos.



Para muchos, estas fueron las elecciones más polémicas del país norteamericano porque el presidente saliente, Donald Trump, quien buscaba la reelección, perdió contra Joe Biden, quien había sido vicepresidente en el periodo presidencial de Barack Obama.



El mundo estuvo pendiente de los resultados desde el 3 de noviembre y, sobre todo, cuando ya varios medios de comunicación daban por sentada la victoria de Biden.



Pero Trump no se quedó callado y decidió acusar al candidato demócrata de fraude electoral. Más adelante, las autoridades electorales de Estados Unidos desmintieron esta acusación. +



(Puede leer: Tras fracturar a EE. UU., Trump insistirá en supuesto fraude).

Zoom y Google Classroom

Zoom es una herramienta utilizada en el ámbito laboral, escolar y hasta familiar. Foto: iStock

Las aplicaciones de videollamadas fueron el cuarto y quinto lugar de la lista. No es de sorprender que fueran tan populares en el buscador, ya que la pandemia cambió las dinámicas de comunicación y obligó a las personas a ‘mudarse’, mucho más, a la virtualidad.



En el caso de Zoom, Andrew Smith, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés), precisó que la aplicación pasó de tener 10 millones de usuarios en diciembre de 2019 a 300 millones para abril de este año.



Asimismo, Google Classroom (plataforma que permite y facilita la educación virtual) se volvió la mano derecha de maestros y estudiantes en este 2020.



(Además: La plataforma de videollamadas Zoom elimina límite de 40 minutos).

Fútbol

América y Santa Fe disputan el título del 2020 en la primera división de Colombia Foto: Dimayor - Vizzor Image

La Liga Betplay, el partido de Colombia contra Uruguay y el Everton, equipo de fútbol inglés, fueron los temas futbolísticos que estuvieron en el ‘top 10’ de temas más buscados en Google.



Y es que la pandemia no apagó la pasión de los colombianos por el fútbol. Por ejemplo, siguieron las noticias del regreso de la Liga y se han informado de los diferentes resultados.

‘Colombia vs. Uruguay’ fue lo octavo más buscado por los colombianos. Hay que tener en cuenta que, el pasado viernes 13 de noviembre, la Selección perdió 0-3 contra los ‘charrúas’, en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.



Actualmente, Colombia aparece por fuera de la zona de clasificación a la Copa Mundo.



También el Everton fue noticia en Colombia cuando se anunció la llegada de James Rodríguez a su plantel, tras confirmarse su salida del Real Madrid.



(Puede leer también: Actualizada: Así se mueve la bolsa de jugadores del fútbol colombiano).

Among us

Así se ve una partida de 'Among us', desde el celular. Foto: Among us

Among us ocupó el primer lugar en juegos de simulación en las ‘app store’ durante la segunda mitad de este año.



En el juego, una nave espacial es ocupada por un grupo de cuatro a diez jugadores. Cada participante tiene un rol, ya sea de tripulante o de impostor. Los tripulantes deberán completar misiones básicas de mantenimiento de la nave y no deben dejarse atrapar por los impostores.



Aunque la fiebre de la aplicación ya bajó, se confirmó que saldría una segunda parte.



(Le puede interesar: Cuatro videojuegos que marcaron el 2020 de millones de personas).

(¿Nos visita desde la app? Puede ver la lista y los análisis de Google Trends aquí).

Tendencias EL TIEMPO