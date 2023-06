Microsoft consideró adquirir la editorial de videojuegos japonesa Square Enix Holdings Co., según documentos presentados en el caso antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos contra el gigante del software.



Los documentos, que son evidencia en la demanda del gobierno estadounidense para detener la adquisición de Activision Blizzard Inc., editora de Call of Duty, por parte de Microsoft por 69 mil millones de dólares, también muestran que la empresa de software consideró adquirir Sega y Bungie.

Muchos de los juegos de Square Enix, incluido el nuevo Final Fantasy XVI, son exclusivos de la consola PlayStation de Sony Group Corp., el principal competidor de Xbox de Microsoft.



En 2021, ante los rumores de interés de posibles compradores, Square Enix declaró: "No consideramos vender la compañía ni ninguna parte de sus negocios, ni hemos recibido ninguna oferta de terceros para adquirir la compañía o cualquier parte de sus negocios".



Sin embargo, según un documento interno de la empresa estadounidense, que tiene un valor de mercado actual de aproximadamente 5.9 mil millones de dólares, Microsoft tenía sus ojos puestos en Square Enix.

"La adquisición de Square Enix proporcionaría activos de contenido valiosos que podrían acelerar el crecimiento de Xbox Game Pass e impulsar el éxito de Project Scarlett (Xbox Series)", dice el memorándum de 2019, refiriéndose al servicio de suscripción de juegos de Microsoft y a las próximas consolas Xbox. La empresa también veía potencial para ganancias en el ámbito móvil y en Asia.



En el tribunal, el ejecutivo de juegos de Microsoft, Phil Spencer, dijo que la compañía decidió adquirir ZeniMax en 2020 por 7.5 mil millones de dólares en parte debido al potencial de que el próximo juego Starfield se lance exclusivamente en PlayStation.



Históricamente, Sony ha aprovechado mejor los títulos exclusivos para vender su consola. Los documentos anteriores del caso también revelaron que Bungie, creador de Destiny, y Sega eran posibles objetivos de adquisición. Microsoft evaluó cómo los juegos de estas compañías podrían atraer a los clientes a su ecosistema de Game Pass, PC y consolas.



Sony acordó comprar Bungie en febrero de 2022 por 3.6 mil millones de dólares.



Microsoft ya había considerado adquirir Square Enix anteriormente. Cuando Microsoft estaba desarrollando la primera Xbox, lanzada en 2001, los ejecutivos volaron a Japón para reunirse con sus homólogos en Square Enix. Según informes anteriores de Bloomberg, las conversaciones no prosperaron después de que un banquero dijera que el precio era demasiado bajo.