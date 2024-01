¿Qué esperar de CES 2024, el mayor evento tecnológico del mundo?

El Consumer Electronic Show (CES) 2024, un destacado evento de tecnología de consumo, tendrá lugar de forma totalmente presencial en Las Vegas, Estados Unidos, del 9 al 12 de enero.



La feria, conocida por su amplio espectro de innovaciones en 41 categorías de productos, incluirá áreas como realidad virtual y aumentada, ciberseguridad, salud digital, hardware y más. Empresas líderes como Samsung, LG, Asus, Sony, AMD y Dell confirmaron su participación.

Este año, el CES vuelve a su formato presencial, dejando atrás el modelo híbrido de 2022. Antes de la apertura oficial, varias empresas realizarán conferencias de prensa, como Samsung, que el 8 de enero presentará bajo el tema "IA para todos: Conectividad en la era de la IA". Jong-Hee Han, vicepresidente y director de la División DX de Samsung, expondrá las últimas innovaciones de la compañía en electrodomésticos y aplicaciones de IA en el hogar.



LG también aprovechará el 8 de enero para introducir sus últimos productos, que incluyen monitores gaming LG UltraGear, barras de sonido, televisores QNED 2024 y el lavavajillas LG mycup. Por su parte, TCL destacará su nueva gama de smartphones y dispositivos inteligentes, como gafas de realidad aumentada y tecnología de pantalla TCL NXTPAPER.



Asus ROG, por otro lado, promete revelar "avances de vanguardia" en su presentación 'For Those Who Dare: Transcendence' el 8 de enero, incluyendo el nuevo ROG Phone 8 y los últimos equipos para gamers. Dell y HP también anunciarán novedades para gamers, creadores de contenido y profesionales.



AMD compartirá avances en infraestructura para inteligencia artificial, mientras que Sony presentará innovaciones para creadores. Nvidia, desde el 8 de enero, ofrecerá ponencias sobre tecnología de consumo, IA y robótica. Lenovo y Panasonic se enfocarán en soluciones profesionales y energía sostenible, respectivamente.



Finalmente, la conferencia inaugural el 9 de enero contará con la participación de Patrick P. Gelsinger, CEO de Intel, quien hablará sobre el desarrollo de chips y software para hacer la IA más accesible, y Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, discutirá la interacción usuario-dispositivo en la era de la IA.



*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.