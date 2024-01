¡Pilas! Conozca por qué no es seguro que descargue el WhatsApp Plus Rojo en su celular

En la actualidad existen varios tipos de modos en WhatsApp, entre ellos está el rosado, el dorado y otros. Todas estas modificaciones son externas a la aplicación y pueden representar un grave riesgo para la seguridad de sus datos.



Es importante que usted tenga claro que WhatsApp Plus Rojo no es una aplicación oficial de WhatsApp, por lo que usted no la encontrará en Google Play Store o Apple App Store.



Por lo que las personas que quieran descargar esta aplicación que activa el 'modo rojo', creada por Acton y Koum, exCEO y cofundador de WhatsApp, deberán hacerlo buscando y descargado el archivo Android Application Package (APK) de la aplicación desde fuentes externa.



Lo anterior supone que al no ser una aplicación respaldada de manera oficial, los usuarios podrían tener riesgos en torno a la seguridad de su información en sus dispositivos móviles.



Sin embargo, según el medio MVSnoticias de México, el creador quiso hacer "una aplicación de mensajería que fuera más segura y privada que las opciones existentes”.



Aunque parece inofensiva, la información de los usuarios puede estar expuesta a ciberdelincuentes. Foto: Archivo particular

Estos son algunos riesgos que existen si usted descarga WhatsApp Plus Rojo

- Exposición de seguridad y privacidad: cuando usted descarga e instala aplicaciones que no son de fuentes oficiales, automáticamente corre el riesgo de exponer su dispositivo electrónico a virus o también conocidos 'malware', que en palabras más concretas son peligros de seguridad.



Esto sucede cuando la aplicación que se descarga tiene un origen desconocido y no oficial. Por lo que según Xataka, portal para todos los apasionados de la tecnología, hay que tener cuidado con este modo rojo.



- Le pueden bloquear su cuenta: se sabe que WhatsApp se ha encargado de bloquear cuentas que utilizan aplicaciones no oficiales. Y, en este caso, usted no está exento de que le bloqueen la suya.



- No hay un soporte oficial: WhatsApp Plus Rojo no es oficial de WhatsApp. Esto significa que si por alguna razón usted tiene una queja, un reclamo o necesita informar algún tipo de anomalía, no podrá hacerlo y podría perder información valiosa.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...