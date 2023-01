Cuando se habla de un cuello de botella en un computador se entiende como un problema a la hora de actualizar el ordenador y esto puede ocasionar una cadena de errores que afecten su funcionamiento.



Para definir apropiadamente un cuello de botella en un PC significa que existe un componente que frena el rendimiento general del sistema porque sus especificaciones están descompensadas.

Esto puede originarse debido a que la CPU ofrece un rendimiento bastante inferior que la GPU, o viceversa.



Un ejemplo puede ser que la GPU procese una carga gráfica de gran tamaño, tanto así que la CPU no pueda procesar gracias a que sus capacidades son inferiores a las que se necesitan, en este punto se puede evidenciar un cuello de botella o un equipo que sufre una descompensación.



Más noticias: Tiktok Awards 2023: así puede votar por el mejor ‘influencer’ del año



Por otro lado, existen varios componentes claves que pueden generar impacto en el rendimiento de un equipo y que si no se encuentran alineados de alguna forma - en términos de cpacidades - pueden ocasionar un cuello de botella.



Por ejemplo, la memoria RAM y los discos duros, también la CPU y GPU que deben comprarse con una finalidad clara sobre el uso que se le dará al ordenador. Por esto, se recomienda que los usuarios tengan presente que la potencia de las partes de su equipo debe estar alineada para que no se presenten fallas en el funcionamiento.

También puede leer: