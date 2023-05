Seres humanos con nuevas habilidades, prótesis que les permitan mejorar el desempeño en ciertas áreas, extender su calidad de vida a través de mejoras tecnológicas en el cuerpo y la mente, son algunas de las ideas que recoge el transhumanismo.



El transhumanismo es un movimiento filosófico y cultural que ha atraído la atención en los últimos años por sus propuestas que a grandes rasgos relacionan el uso de la tecnología con el mejoramiento del ser humano, tanto en sus capacidades físicas como mentales y emocionales, como explica Antonio Diéguez, uno de los filósofos más destacados en esta materia.

Facebook Twitter Linkedin

Las modificaciones corporales con tecnología también se han popularizado. Esta antena le permite a este cyborg percibir colores imperceptibles para el resto de seres humanos. Foto: Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO. ARCHIVO.

Y es que parece que ciertas ideas que pertenecían al mundo de la ciencia ficción se están volviendo realidad. El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y las mejoras en ciertas máquinas parecen alcanzar -y en muchos casos superar- las habilidades humanas no dejan de sorprender y se acercan cada vez más a algunos de los postulados del transhumanismo.



El científico y futurista Ray Kurzweil cree que estamos más cerca de lo que él denomina la "singularidad", el momento en el que las computadoras se vuelven lo suficientemente inteligentes como para aprender solas, como destaca la 'BBC'. Desde este punto no hay marcha atrás y serán cada vez más listas.



Es ante este panorama, que una vertiente del transhumanismo afirma que es irreversible y que la obligación de los seres humanos será adaptarse a través de modificaciones tecnológicas, corporales y mentales.



Otros hablan de nuevas especies que distarán de la especie humana como se conoce, si no de nuevos seres que surgirán a partir de las modificaciones, como lo explica la licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales Roxana Kreimer, en su canal de YouTube.



Lea también: (¿Cómo será Nueva York en el futuro? Fotos muestran qué cambiaría)

Se habla de que el transhumanismo puede ser el futuro, pues las máquinas han avanzado considerablemente y la Inteligencia Artificial también lo hace a pasos agigantados. Por ejemplo, se habla de cómo las prótesis, los marca pasos, entre otros, se han mejorado y han logrado aumentar la calidad de vida de las personas, lo que para los seguidores de esta vertiente no tendría que limitarse y podría "permitirle a la especie mejorar".



"Creen que podemos y debemos erradicar el envejecimiento como causa de muerte; que podemos y debemos utilizar la tecnología para aumentar nuestros cuerpos y nuestras mentes; que podemos y debemos fusionarnos con las máquinas, rehaciéndonos, finalmente, a imagen de nuestros propios ideales superiores", explica Mark O'Connell en su libro 'To Be a Machine' como consigna 'The Guardian'.



Le puede interesar: (FutureMe, la página con la que le puede enviar mensajes a su yo del futuro)



Esto desembocaría en uno de los objetivos del transhumanismo: alargar la vida del ser humano hasta los 200 años, o más, "recurriendo a la tecnomedicina e, incluso, a la ingeniería genética", apuntó el filósofo francés Luc Ferry en su libro más reciente en español, 'La revolución transhumanista'.

Los dilemas éticos que genera el transhumanismo

Con respecto a ciertos principios de esta filosofía se han abierto profundos debates sobre la naturaleza humana, el sentido de la vida si esta se extiende a tal nivel, el consumo, los límites de las modificaciones, entre otros.



"Desde luego, las posibilidades ofrecidas por las biotecnologías también podrían permitir monstruosidades. Pero no se puede olvidar que estas monstruosidades ya las han cometido los humanos, independientemente de las nuevas tecnologías. La Primera Guerra Mundial mató a 20 millones de personas; la segunda, a 60 millones; el maoísmo, a 70 millones; sin contar la masacre de los armenios, los tutsis, los camboyanos, etc. El problema no es la tecnología, es la maldad humana, que a veces raya en lo demoníaco", aseguró Ferry.



Pero hay quienes piensan que esto se puede salir de control si no se sientan una bases bioéticas claras desde ahora. Además, existen problemáticas como el cambio climático, pues ralentizar o revertir el envejecimiento y alargar la vida humana solo podría empeorar la superpoblación y las condiciones del planeta, de acuerdo con el artículo de René Ostberg para la Enciclopedia Britannica.



Siga leyendo: (Elon Musk espera probar chips cerebrales en humanos para el 2023)



Según el francés, el transhumanismo oculta lo peor y lo mejor a la vez: por ejemplo, la fabricación de quimeras, de monstruos híbridos, pero también la lucha contra las desigualdades no solamente sociales sino también naturales, o la erradicación de enfermedades genéticas mortales desde el embrión, por mencionar algunas.



Si bien es cierto que para llegar a dicho punto faltan años de desarrollo científico y tecnológico, los cuestionamientos se mantienen y son cada vez más fuertes, ¿qué pasará con los seres humanos si sus creaciones los superan?, ¿hasta dónde llegará la IA?, ¿cambiará el mundo de forma radical?

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL - CON ARCHIVO DE EL TIEMPO GDA (EL MERCURIO)

Más noticias en EL TIEMPO

- Impresionantes inventos del futuro que pronto cambiarían la vida que conocemos

- La 'caja negra' de la inteligencia artificial que desconcierta a los expertos

- Bill Gates predice profesiones que serán sustituidas por Inteligencia Artificial