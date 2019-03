A los medios no les gusta lo nuevo de Apple News

El lunes próximo, en su campus de Cupertino, California (Estados Unidos), Apple revelará su anticipado servicio de transmisión de video.



Pero, aunque ese lanzamiento ha ocupado los titulares, otro no menos significativo podría ocurrir a su sombra: el de un pequeño pero trascendental cambio en Apple News, que en virtud de este pasaría a ser un servicio que permita a los usuarios leer una cantidad ilimitada de noticias de medios asociados, a cambio de una tarifa mensual.

El cambio a su aplicación Apple News es un proyecto en el que la firma ha trabajado por más de un año, pero que desde antes de ser lanzado enfrenta el rechazo de grandes editoriales y medios que ven en él un nuevo envión de la compañía por una tajada de sus ya debilitados ingresos.En concreto, Apple agregaría un servicio de suscripción a revistas digitales que es descendiente directo de la compra, en marzo del año pasado, de Texture, una start-up que llegó a ser descrita como “el Netflix de la prensa”.

Cuando fue fundada, en 2009, Texture se llamaba Next Issue Media y contaba con el respaldo de los principales editores de revistas de Estados Unidos, como Hearst y Condé Nast. En el momento de adquirirla, Apple dijo que se proponía encontrar la mejor fórmula para atraer a los lectores.

El modelo no convence

El sinsabor de la industria tiene que ver con la estrategia de contenidos detrás de Apple News, pues temen que perjudicaría sus ingresos por publicidad. Además, a muchas de estas empresas, que dependen de los ingresos de los suscriptores, les interesa más que las personas visiten sus artículos directamente en sus propios sitios web y así mantener un control sobre métricas y experiencia de usuario, en lugar de cederlo a un tercero.



Pero, según medios como Recode y The Wall Street Journal, en el fondo estaría la negativa de los grandes medios a aceptar un negocio en el que la firma de la manzana se quedaría con el 50 por ciento de los ingresos por concepto de suscripciones.



Uno de los más reacios a aceptar la estrategia de Apple ha sido The New York Times. El reconocido diario de la Gran Manzana redujo recientemente el número de historias que sube a la aplicación (en su versión actual) de noticias de Apple. “Intentamos ser inteligentes en nuestra forma de pensar acerca de nuestras asociaciones con estas plataformas”, dijo el director ejecutivo del Times, Mark Thompson, en la Oxford Media Convention en Inglaterra, en respuesta a una pregunta sobre la relación de su compañía con los gigantes tecnológicos.

Thompson dijo que su periódico también mantiene una distancia táctica con Facebook que por eso limita la cantidad de historias que pone allí.

“No queremos que el consumo principal del Times sea en Facebook”, dijo.

El periódico gasta “mucho dinero” en la publicidad paga de Facebook para impulsar las suscripciones, agregó, y considera que la plataforma es buena para la comercialización.



El propio diario neoyorquino reportó que el proyecto Apple News se ha venido preparando desde 2018 con más de una docena de periodistas que se encargarán de seleccionar y destacar las publicaciones del medio que “mejor cuente” cada noticia según considere el equipo editorial.



En su reporte, indicó que Apple ha mostrado poca transparencia sobre quién escogerá las historias para Apple News y cómo esas personas evitarán los prejuicios.

Una de las mayores quejas de los grupos editoriales es que el target de Apple News ofrece menos posibilidades de monetización y, por consiguiente, dificultaría la venta de anuncios, porque el servicio se limita únicamente a los usuarios iOS.

Así como lo intentaron en el pasado plataformas como Flipboard y Bendle, que finalmente derivaron en modelos de negocio diferentes, Apple se lanzó a demostrar que hay un modelo rentable para las noticias en la red.



Sin embargo, un punto a su favor es que, a diferencia de lo que actualmente ofrecen Google, Facebook y Twitter, Apple News utilizará un equipo humano, en vez de algoritmos, para el control editorial, lo que, esperan, evitará la difusión de noticias falsas y contenido violento.

A pesar de todo esto, el miércoles trascendió que el Wall Street Journal decidió sumarse a la iniciativa.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con agencias.@TecnosferaET​