¿Cómo va a ser el metaverso de Facebook en Colombia?

En el internet hemos pasado de comunicarnos por medios escritos como el correo a la comunicación por voz, luego a las videollamadas y ahora el sueño de Mark Zuckerberg y su compañía, antes Facebook y a partir de este jueves 'Meta', es llevar la presencialidad al mundo digital.



"La presencia es el objetivo fundamental del metaverso", le dijo a EL TIEMPO Juan Pablo Consuegra, director de la ahora llamada Meta para la Región Andina, en una entrevista exclusiva.



La tecnología será la clave para que el metaverso pueda ser una realidad, pues su planteamiento ya es un gran reto: que las personas puedan sentirse en el mismo espacio físico sin estarlo, todo potenciado por herramientas tecnológicas que no conocemos todavía.

¿Cómo definiría al metaverso?

Juan Pablo Consuegra, director de la ahora llamada Meta para la Región Andina. Foto: Facebook

Todos sabemos que no hay nada mejor que estar en persona y compartir físicamente en el mismo espacio con alguien. En el último año y medio nos hemos dado cuenta de lo importante que es eso. Y también en este tiempo nos hemos dado cuenta que cuando no podemos estar en el mismo espacio el mundo digital nos ayuda a sentirnos conectados de alguna manera.



Si bien hemos avanzado mucho en la conexión digital del mundo, aún hay mucho camino por recorrer para mejorar esa experiencia digital para que realmente sintamos que estamos conectados. Hay mucho por hacer para que dos personas que están en espacios diferentes sientan que están en la misma sala.



Ese camino que hace falta es lo que mejor define el metaverso. Yo lo podría definir como un grupo de espacios digitales que incluye experiencias 3D, inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada, entre otros, que están interconectados. Entonces uno se puede mover por estos espacios como si uno estuviese caminando.



Algo muy particular del metaverso es que se podrán hacer cosas que no podemos hacer en el mundo físico y conectarte con personas que están lejos. Esto va a llevar a las relaciones sociales a otro nivel fundamental. Es un cambio importante.



Mark (Zuckerberg) fue muy claro: este metaverso es la evolución de las tecnologías actuales desde el punto de vista social y es el sucesor del internet móvil.

¿Cuáles son las tecnologías que hacen posible el metaverso?

Las Ray-Ban Stories cuentan con cámaras duales de 5MP y tecnología de estabilización de video. Foto: Facebook

Hay una gran cantidad de cosas pendientes en el mundo de la tecnología para que el metaverso pueda ser lo que va a ser dentro de unos años.



Para que esto sea una realidad, el hardware que se necesita no existe o apenas está iniciando. Por ejemplo, los goggles de 3D acaban de llegar, el Oculus Quest fue otro gran avance, la alianza con Ray Ban para tener unas gafas con tecnología comprimida hacen parte de los esfuerzos que nos van a llevar poco a poco al metaverso.



Pero hace falta construir más. Tenemos que poner un súpercomputador en esas gafas. Hay que hacer que los hologramas quepan en espacios muchos más pequeños. Chips, parlantes, cámaras que aún no existen. Hace falta mejorar la infraestructura y trabajar en la conexión a internet.



La visión es que mil millones de personas estén en el metaverso en los próximos años. Para eso hay que trabajar en infraestructura y en acceso. Hace falta muchísimo para llegar a donde tenemos que llegar.

Mark Zuckerberg presentó el metaverso desde la visión y en el contexto de un país desarrollado. ¿Cómo sería el metaverso en un país como Colombia, que aún está rezagado en necesidades como conexión e infraestructura?

Es muy difícil de imaginarse el metaverso porque la gran cantidad de cosas que va a tener todavía no existen.



Pero me imagino en Colombia un metaverso que va a representar una oportunidad económica enorme para creadores de contenido y desarrolladores que podrán encontrar un nuevo modelo de negocio. Me imagino el desarrollo de un comercio electrónico alrededor del metaverso en el que se podrán tranzar bienes digitales y físicos, algo que hará que el comercio y la economía crezcan de manera radical. Me imagino esto como un potenciador económico enorme...



¿Cuándo puede llegar el metaverso?

Es muy difícil predecirlo. Yo creo que estamos hablando de un espacio entre 5 o 10 años para que el metaverso se vaya consolidando como debe hacerlo. Esto no significa que en los próximos meses no tendremos novedades importantes sobre el tema.

¿Cree que el éxito del metaverso va a depender de la aceptación por parte de las personas que hoy no ven posible un metaverso o que simplemente no creen que este sea el futuro?

Todas las grandes tecnologías en el mundo han tenido un proceso de adaptación y asimilación. El internet, el teléfono celular, el streaming... Ninguna de estas tecnologías llegó y tuvo aceptación al día siguiente.



La televisión se demoró 50 años en tener mil millones de usuarios, el teléfono celular se demoró menos de 5 años pero siempre ha habido un proceso de asimilación. El metaverso no va a ser la excepción. Si bien hay cosas del metaverso como la realidad aumentada y la realidad virtual con las que estamos más familiarizados, la mayoría de cosas del metaverso aún no las conocemos. Por eso falta todavía mucho tiempo. Y esa adopción se dará más rápido en algunos contextos que en otros.

Mark Zuckerberg hizo el anuncio del cambio de nombre en el Facebook Connect. Foto: Facebook

El cambio de nombre corporativo de la empresa de Facebook a Meta tuvo un impacto especial en muchas personas, ¿qué implicaciones tiene este cambio y qué está detrás de esta decisión?

Te voy a contar un chisme. Yo me enteré del nuevo nombre de la empresa al mismo tiempo que todos, cuando Mark lo anunció en el Connect.



Este cambio lleva mucho tiempo preparándose y este nombre captura lo que esta empresa quiere llegar a ser. Zuckerberg fue muy claro: el nombre de la compañía estaba demasiado ligado a una de las aplicaciones y no mostraba hacia dónde vamos.



Meta captura un futuro fantástico que queremos ayudar a construir. Esta evolución se lleva preparando por mucho tiempo.

No se puede ignorar todo lo que ha ocurrido alrededor del nombre de Facebook en los últimos meses. ¿Estos anuncios se adelantaron o cambiaron de alguna manera a partir del momento reputacional que vive la empresa?

Definitivamente no. Este es un tema fundacional y estructural de la compañía que se viene planificando hace bastante tiempo.



La visión hacia el metaverso es algo que se viene planeando hace mucho y lo que estamos haciendo es abriéndole el camino al futuro.

ANDRÉS GALINDO FERNÁNDEZ

En Twitter: @MrTegias

Periodista de Tecnósfera EL TIEMPO