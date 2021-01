¿Qué es DuckDuckGo, el buscador que se perfila como rival de Google?

Los cambios en las políticas de privacidad que anunció WhatsApp para este año han despertado entre los usuarios de internet varias críticas que han derivado en la búsqueda de plataformas y aplicaciones que preserven la intimidad y seguridad al usarlas.



Esto se ve reflejado en el incremento acelerado de descargas de plataformas que aseguran ser mucho más privadas y que recopilan menos información.



(Le puede interesar: Así ha sido el polémico camino por los cambios de política de WhatsApp)

En medio de todo esto, uno de los beneficiados es el buscador DuckDuckGo, rival de Google, quien anunció la semana pasada que superó por primera vez en sus 12 años de existencia las 100 millones de búsquedas en un solo día.



Esa cifra representa, según valores publicados por la compañía, un crecimiento del doble frente a las búsquedas promedio logradas en un día de enero de 2020.



DuckDuckGo tiene una premisa desde que se encuentra en el mercado: mantener la privacidad de sus usuarios, ya que no recopila ninguna información sobre la actividad que desarrolla la persona, como sí sucede con otros navegadores.



(Además: Cuatro aplicaciones de mensajería enfocadas en la privacidad)



Dentro de sus opciones, esta plataforma funciona como una extensión de Google Chrome, Firefox y Safari, en donde cuenta con la alternativa de bloqueo de rastreadores y encriptación. Así mismo, hay una alternativa de navegador para dispositivos Android y iOS.



La compañía ha señalado que ellos no realizan historiales de las personas que navegan dentro de su buscador, que permitan crear un perfil, por lo que los datos no son utilizados para ningún fin publicitario.



Así mismo, incluye funciones con las que cuenta Google de mapas, respuestas de negocios locales, imágenes, videos, relación pregunta – respuesta, conversiones de moneda, datos sobre eventos deportivos y vuelos.

También le puede interesar:

- Así le pueden robar su cuenta de WhatsApp con mensajes de verificación



- Demandan a Apple para que elimine a Telegram de la 'App Store'



- ¿Qué implica el cambio de políticas de privacidad de WhatsApp?



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET