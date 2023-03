Apple Inc. comenzó a introducir su primer servicio tipo "compre ahora, pague después" tras un largo retraso, ingresando a un campo actualmente dominado por Affirm Holdings Inc., Klarna Bank AB y otros.



El servicio se llama Apple Pay Later y dividirá las compras en cuatro pagos, repartidos en seis semanas, sin intereses ni comisiones.



Reside en la aplicacion Wallet del iPhone, y los usuarios pueden pedir préstamos a Apple de entre US$50 y US$1.000.

Apple una empresa vigente en el mercado actual.

La característica fue revelada por primera vez en junio del año pasado como parte de un impulso más amplio hacia los servicios financieros.



Se proyectaba que Apple Pay Later saliera al aire en septiembre, pero tomo varios meses más que estuviera listo. La compañía dijo que una versión de "prelanzamiento" del servicio estará disponible para los usuarios a través de una "selección aleatoria" y que planea presentarla para todos los clientes en los "próximos meses".



En un nuevo enfoque para la empresa, Apple financiara los préstamos a través de una nueva subsidiaria llamada Apple Financing LLC. La compañía también manejara sus propias verificaciones de crédito y ejecutara las otras tecnologías subyacentes necesarias para impulsar el servicio, un acuerdo que contribuyo a los retrasos, informo Bloomberg News.



Apple también dijo el martes que comenzara a reportar sus préstamos a las agencias de crédito estadounidenses hacia finales del tercer trimestre.



Apple se asoció con el programa de pagos a plazos de Mastercard Inc. para esta característica, mientras que Goldman Sachs Group Inc. es el emisor de la credencial de pago que se utiliza para completar las transacciones.



Apple Pay Later requiere iOS 16.4, que la compañía lanzo el lunes. El fabricante de iPhone también lanzo Apple Music Classical, un nuevo servicio de streaming de música clásica que funciona con Apple Music.

¿Cómo solicitar el servicio?

Los usuarios pueden solicitar un préstamo dentro de Wallet, luego se les pedirá que ingresen el monto que les gustaría pedir prestado y que acepten los términos de Apple Pay Later.



En ese punto se realizará un estudio para garantizar que el usuario esté en una buena posición financiera antes de tomar el préstamo y cuando se apruebe dentro de la 'app' se podrá ver la opción Pagar más tarde cuando seleccione Apple Pay al pagar en línea y en aplicaciones en iPhone y iPad, y puede usar Apple Pay más tarde.



"Una vez que se configura Apple Pay Later, los usuarios también pueden solicitar un préstamo directamente en el flujo de pago al realizar una compra", explicó la compañía.



Por el momento, el servicio solamente está disponible en Estados Unidos, pero se espera que con el tiempo logre expandirse por cada vez más países.

