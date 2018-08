Este miércoles comienza en Cartagena Andicom 2018

Cada año, Cartagena es el punto de encuentro de las empresas, los entes gubernamentales y las personas que mueven el desarrollo del sector TIC en Colombia. A lo largo de tres días, unas tres mil personas toman parte en un evento que es a la vez una muestra comercial, una cumbre y una actividad formativa sin par en el país.



Casi un millar de entidades respaldan una agenda académica con unas 70 sesiones. Quienes participan en la cita anual lo hacen atraídos por las oportunidades de negocio o de simple relacionamiento o networking.

La lista de invitados da fe de la versatilidad que hace de Andicom una fábrica de conocimiento. Este año, por ejemplo, incluye a directivos de firmas como Dell, Airbnb, Huawei, Fedesoft, Asobancaria, Telefónica y Fox Sports.

El presidente Iván Duque inaugurará el evento (en una ruptura con la tradición, que suele tener al mandatario de turno cerrando los tres días del Congreso).



La expectativa para este año es “medir el pulso de las TIC en el nuevo gobierno”. Así lo indicó Manuel Martínez Niño, director ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (Cintel), que realiza el congreso.



“El Presidente liderará el desarrollo de una economía naranja basado en el dinamismo de los sectores productivos, y desde la presidencia se generarán políticas y lineamientos que impactan la productividad del país. La tecnología es un eje fundamental para la competitividad de Colombia y nuestro liderazgo a nivel regional”, aseguró Martínez Niño.



Según Martínez, a partir de esta edición, Andicom se transformará en un escenario de acción y negocios con tecnología. “No vamos a hablar tanto de las tendencias, sino del efecto y el uso de las tecnologías en esas empresas que ya se están transformando digitalmente, y de cómo el sector TIC está viendo la simbiosis con otros sectores productivos”, señaló el ejecutivo.

Sophia, la robot

En otro hecho inédito, este año, uno de los conferencistas invitados no es humano. Se trata de la robot humanoide Sophia, de Hanson Robotics, que hablará sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida de los seres humanos.



La edición 2018 de Andicom tiene como país invitado a Japón. Por ese motivo, entre los invitados hay nombres como los de Katsuya Watanabe, vice-ministro de Comunicaciones de Japón; Takashi Togami, director del Laboratorio de Ciencias Agrícolas de CPS Division, y Fumihiko Tomita, investigador principal del National Institute of Information Technology and Communications. El país trae una delegación de empresarios expertos en robótica y soluciones para transporte, agricultura y salud.



También se llevará a cabo un panel sobre los desafíos y las oportunidades de la industria del software en Colombia, que contará, entre otros profesionales, con la participación de Paola Restrepo Ospina, presidenta ejecutiva de Fedesoft.

La clausura, el viernes, estará a cargo de la ministra de las TIC, Silvia Constaín.El fin de semana, en entrevista con EL TIEMPO, Constaín indicó que espera un “diálogo franco” con representantes del sector.

Para no perdérselo

‘5G, de Japón para el mundo’. Miércoles 29, 4:20 p.m. ‘Seguridad en los tiempos de la nube’. Miércoles 29, 4:40 p.m. Panel ‘Desafíos TIC del Gobierno’. Con directivos de Telefónica, Claro, Tigo-Une y ETB. Jueves 30, 11:40 a.m. ‘AI, friend or foe?’. Viernes 31, 9:40 a.m. Sophia, la robot. Jueves 31 12:35 p.m.

WILSON VEGA

​EDITOR TECNÓSFERA​@WilsonVega