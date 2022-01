La enorme confianza que las personas le han brindado a la tecnología hace que la información en ocasiones se deje desprotegida. Por esto, cada vez son más los cuidados a tomar con los dispositivos electrónicos para no sufrir de robos de información.

Los computadores son un blanco que los ciberdelincuentes eligen gracias a la enorme capacidad de almacenamiento que tienen, además del constante uso que se les da.



Sin embargo, hay algunos trucos con los que la información puede quedar mejor asegurada y los usuarios pueden monitorear el estado de sus documentos, sobre todo aquellos de alto valor.

Consejos para que no hackeen el computador:

Los usuarios deben evitar descargar aplicaciones piratas o que no estén en la tienda oficial de los sistemas operativos. Algunas de estas ‘apps’ pueden tener virus que ataquen su dispositivo e incluso violen las barreras de seguridad que los antivirus tengan impuestas.



Por otro lado, la gran cantidad de correos y mensajes deben ser evaluados con cautela ya que al abrir un email sospechoso puede también descargar un programa malicioso en su PC.



Es indispensable descargar los programas de antivirus recomendados y también actualizarlos constantemente para que no pierdan su efectividad a la hora de cuidar los documentos almacenados.



Se recomienda navegar solamente en páginas conocidas, oficiales y de confianza, para que no pueda descargar o activar por accidente algún posible virus.

