¿Qué están haciendo los operadores para evitar un colapso en la red?

Hoy inició el simulacro de cuarentena en Bogotá y también en diferentes regiones del país. Y ya desde hace algunas semanas miles de trabajadores empezaron a trabajar de forma remota desde sus casas. Esto, sin dudas, hace que el número de usuarios en simultáneo que están conectados a la red aumente.



Por esta razón, y para evitar colapsos en las conexiones a internet; Claro, Movistar, Tigo y ETB ya anunciaron las medidas que ejecutarán para evitar problemas en el servicio y mejorar la experiencia de sus usuarios en tiempo de cuarentena. Estas van desde aumentos en la velocidad contratada, contenido premium de forma gratuita y facilidades en trámites.

Claro, por ejemplo, anunció que está preparando, en conjunto con su equipo de ingenieros, un plan de contingencia en sus redes móviles y fijas, para "atender la creciente demanda de tráfico" derivada del periodo preventivo decretado por el Gobierno Nacional y la OMS contra el COVID-19.

“Nuestro equipo de ingenieros se encuentra aplicando un plan de contingencia 7X24 en todo el país para garantizar el correcto funcionamiento de nuestra red”, destacó Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia.



En cuanto a los centros de atención, el operador especificó que continuarán operando para ofrecer soporte a sus clientes. No obstante, dicen que aunque los Centros de Atención y Ventas continuarán abiertos, recomiendan a todos sus clientes "aprovechar la tecnología para realizar de forma virtual el mayor número de trámites posibles".



Además, continuarán ofreciendo 50 por ciento adicional de datos en los planes pospago y 50 por ciento más de velocidad en los servicios de hogar para clientes convergentes, y el doble de datos en todos los paquetes prepago que sean adquiridos por la aplicación Mi Claro.



Por su parte, Movistar recalcó que, inicialmente, por los próximos dos meses y sin costo adicional, le ofrecerá a sus usuarios de fibra óptica y convergentes un aumento en la capacidad de navegación en sus planes. "Estas nuevas medidas van en línea con lo anunciado por Telefónica Movistar de garantizar que sus clientes puedan continuar desarrollando sus labores sin inconvenientes mientras se supera la situación provocada por el Covid-19", dicen.



Siendo así, los clientes de este operador tendrán desde esta semana una actualización en la velocidad de navegación: los planes de 50 Megas ahora contarán con 80 Megas, los de 100 Megas pasarán a 200 Megas y los de 200 Megas tendrán 300 Megas.



Según cifras de la empresa, esta medida beneficiará de inmediato a 220.000 clientes localizados en 31 ciudades del país, que recibirán de manera paulatina el incremento de la velocidad en sus planes.



Así mismo, anunciaron que los clientes que cuentan con servicios de Fibra Movistar o Internet Fijo (cobre) más Movistar Pospago, registradas bajo una sola cédula- recibirán a lo largo de esta semana 5 GB más en sus planes móviles, por dos meses sin costo adicional.



En cuanto a Tigo-Une, el operador presentó un plan en el que la compañía va a duplicar las velocidades de red a aproximadamente 400.000 clientes, sin costo adicional.



En conjunto con un reforzamiento en las capacidades de recibir pagos por recargas para clientes pregagos sin que estos tengan que salir de casa a través de canales digitales. "Los usuarios podrán adquirir Paquetigos con tarjeta débito, crédito o Nequi. Adicionalmente, se activará una funcionalidad para que los clientes no bancarizados puedan recibir recargas de clientes sí bancarizados (desde el botón de Pagos y Recargas en www.tigo.co)".



La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por su parte, anunció aumentos de 25 megas a todos sus clientes que tengan contratados el servicio de fibra óptica y que tengan contratados planes con velocidades inferiores a 100 megas, por un periodo de dos meses.



"Estas medidas se toman para facilitar las actividades de teletrabajo y estudio virtual ante las medidas preventivas del Gobierno nacional y local para frenar la expansión del Covid-19", precisó el operador.



Todas las estrategias anunciadas por los operadores, vienen acompañadas también de algunas recomendaciones en las que les piden a los usuarios tomar medidas de responsabilidad en la red y, también, racionalizar e identificar en qué se está utilizando y en cuáles horarios de uso, para no llegar a un colapso total.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET​