‘Si todo sigue su curso, deberíamos tener 5G en Colombia en el 2022’

“Conectar todo”. Ese es el mayor objetivo que quieren cumplir las industrias tecnológicas cuando entren en funcionamiento las redes 5G.



Promete, además, mejorar la conectividad actual, las velocidades de descarga y subida, la latencia y, en general, ofrecer experiencias a los usuarios superiores a las actuales. Con la tecnología 5G llegarían también mejorías significativas que impulsarán servicios como la telemedicina, pues este tipo de prácticas requieren una conexión considerable para garantizar buenas experiencias.



(Le puede interesar: ¿Cómo saber si necesita un monitor 4K?)

Sin embargo, los mayores efectos e innovaciones que llegarán con el 5G aún no se conocen. Así lo afirmó a EL TIEMPO el director de Business Development de Qualcomm para América Latina, Carlos Sánchez Villanueva, quien recordó que cuando llegó 4G no se pensaba en plataformas móviles como las redes sociales y los servicios de mensajería, hoy indispensables para la comunicación en la vida cotidiana de miles de millones de personas en el mundo. Qualcomm es líder en la producción de chipsets 5G y juega un papel fundamental para el montaje de la tecnología de quinta generación en países de Latinoamérica. En Colombia están haciendo una labor de educación y ayudando con sus conceptos, experiencias y herramientas a los órganos regulatorios y otros jugadores que tienen relación con la puesta en marcha de 5G en el país.



El vocero de Qualcomm resaltó que la “nueva revolución tecnológica” que ya está llegando al mundo con 5G va a tener efectos en la manufactura, en las producciones industriales y otros segmentos. Igualmente, confirmó que su gran objetivo en la región latinoamericana es que los países no se atrasen en la carrera tecnológica frente a las grandes economías y potencias. Villanueva le explicó a este diario que existen una serie de requisitos para que la tecnología 5G pueda empezar a funcionar en un contexto como el colombiano, y dio su visión de lo que viene para el país en relación con la subasta del espectro electromagnético y el montaje de la red 5G.



(Lea también: McAfee: el excéntrico ‘niño rebelde’ de Silicon Valley)

¿Qué necesita 5G para funcionar?

Hay varios requisitos. Escala, para que todos los costos (que implica 5G) sean más accesibles para nuestras economías. En ese sentido se ha hecho un trabajo que ha democratizado la tecnología.



El segundo requisito es la ‘permisología’ para hacer todas las instalaciones necesarias. 5G funciona en frecuencias que requieren la instalación de una nueva radio-base. Ha sido un reto a nivel mundial conseguir estos permisos y que la reglamentación camine a la velocidad necesaria para trabajar, importar y crear todo este tejido que es 5G.



El tercer requisito son las implementaciones de fibra. Al final del día estamos hablando de grandísimos flujos de información que necesitan un transporte, y esa es la fibra.



(Le recomendamos leer: ‘Los algoritmos lo conocen mejor que su mamá y que usted mismo’)

¿Cómo está Colombia en infraestructura 5G y cuándo llegará la quinta generación de tecnología al país?

Colombia, desde 2020, ha estado haciendo pruebas de la tecnología. Los operadores han hecho pruebas, demostraciones e inversiones de tiempo y dinero. La parte regulatoria de Colombia ha dado informaciones importantes: se espera que para finales de este año se subaste el espectro. Ese es el paso clave, 5G necesita de espectro. Si todo sigue un curso lógico, deberíamos poder tener 5G en Colombia en el 2022. Es un país que tiene todas las características y los elementos para beneficiarse del 5G. Tiene escala, tamaño, industria, ganadería, comercio, competitividad (...). Creemos que en Colombia va a haber un impacto importante en la parte industrial. Estamos luchando por que el país logre concretar la industria 4.0.

Aún no ha sido posible conectar a todas las regiones de Colombia con 3G y 4G. ¿Es posible que con 5G llegue el momento de conectar a todas las poblaciones?

El 5G da las herramientas para brindar velocidad, latencia e impacto, pero hay un reto fundamental para todas las G: los aspectos económicos. Para ciertas zonas es muy difícil lograr un retorno económico que justifique la inversión que se está haciendo y/o que se hará. 5G ayuda, pero hacen falta políticas y esquemas de colaboración para resolver la brecha digital. No es suficiente solo con la quinta generación de tecnología.



(Además: ¿Sabe cómo enviar 'mensajes invisibles' en WhatsApp? Acá le contamos)

Actualmente, el mercado de telefonía en Colombia está siendo bastante competido por operadores y empresas de tecnología que han llegado al país. ¿Qué efectos ha tenido la carrera tecnológica por 5G en esta industria?

Colombia se ha convertido en un mercado superinteresante. Todos los fabricantes que han llegado a la región, y los que ya estaban, han puesto sus ojos en Colombia. Lo que vemos es que al colombiano se le están presentando muchas opciones y él está haciendo buenos análisis y ha tenido buena receptividad con estas empresas. Mientras haya mayor competencia, mayores beneficios tendrá el usuario.



5G se ha vuelto un factor estratégico importante. Quizá no lo apreciamos al 100 por ciento en nuestra región, pero si nos vamos a otras latitudes, la apuesta y el portafolio son 5G. Cada vez tienen menos sentido los celulares que cuestan más de 400 dólares y no cuentan con esta tecnología. Tan pronto tengamos una visibilidad un poco más clara de 5G en el país vamos a ver una oferta tremenda.

También le puede interesar:

- Sena abre convocotaria para emplear mujeres en el sector TIC



- Convenio otorga becas del 100 % a mujeres en carreras de tecnología



- Google pospone la eliminación de las ‘cookies’ de terceros



ANDRÉS FELIPE GALINDO

Redacción Tecnósfera

Twitter: @MrTegias