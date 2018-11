¿Pueden reemplazar los robots la mano de obra de los seres humanos?

¿Pueden reemplazar las máquinas los trabajos que hoy realizan los seres humanos y llegar a ser más ‘inteligentes’? Esa es una de las grandes incógnitas que ha planteado el desarrollo tecnológico en los últimos años.



Andrés Faiña, investigador de robótica de la Universidad de Copenhague afirmó en el Congreso Internacional en Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, realizado por la Universidad Nacional, que “todavía debemos avanzar en garantizar en que los robots sean capaces de realizar sus funciones de manera fiable”.



Aunque los robots y la inteligencia artificial hayan incursionado en áreas como las finanzas, la salud y la automatización de procesos industriales, expertos coinciden en que aún falta mucho para llegar a modelar correctamente la realidad.

Riesgos de carácter ético

Este año, la Unesco publicó un documento titulado: ‘Inteligencia artificial, promesas y amenazas’. Allí, un aparte del libro está dedicado a los líos éticos que conllevan la inteligencia artificial y su aplicación en robots.



“Con la IA no solo la mayoría de las dimensiones de la inteligencia –salvo tal vez el humor- son objeto de análisis y de reconstrucciones racionales con ordenadores, sino que además las máquinas traspasan nuestras facultades cognitiva en la mayoría de los terrenos, lo cual despierta temores de riesgos de carácter ético”, dice el informe.



Estos riesgos, según la Unesco, son de tres órdenes: “la escasez de trabajo, que sería ejecutado por máquinas en lugar de seres humanos; las consecuencias para la autonomía del individuo, en especial para su libertad y su seguridad; y la superación del género humano, que sería sustituido por máquinas cada vez más inteligentes”.



Sin embargo, el informe plantea una gran pregunta: ¿Se volverán las máquinas más inteligentes que los seres humanos? No, afirma el documento y asevera que se trata de un mito alimentado por la ciencia ficción.



En cuanto al trabajo y a la mano de obra que podrían llegar a reemplazar las máquinas, Ricardo Ramírez, líder del grupo de investigación de plataformas robóticas de la Universidad Nacional, explica que el ser humano tiene gran cantidad de habilidades y capacidades que la tecnología de los robots aún no pueden imitar.

"Las máquinas traspasan nuestras facultades cognitiva en la mayoría de los terrenos, lo cual despierta temores de riesgos de carácter ético”. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Variables que impiden el reemplazo del hombre

Ramírez también mencionó que hay dos variables que limitan a las máquinas. Uno es el consumo excesivo que energía que requieren algunos aparatos para desarrollar sus actividades.



Por ejemplo, el académico mencionó que algunos prototipos que simulan algunas tareas cotidianas de los seres humanos, como caminar o cumplir con labores domésticas, suelen tener una vida útil de su batería de entre 15 y 20 minutos.



El segundo tiene que ver con los costos de incorporar computadores de alta gama que les permitan a los robots reconocer los espacios y tomar decisiones en la marcha.



“Para un ser humano es fácil identificar si está en una sala, una habitación o un salón. Los robots necesitan cámaras y computadores que procesen esa información”, añade Ramírez.



Para entender ese punto, el profesor establece una relación: un computador de casa tiene cuatro núcleos para procesar información. Sin embargo, se necesitan artefactos de hasta 50 núcleos para realizar estas operaciones de reconocimiento de espacios en un tiempo prudente, lo cual encarecería los costos de producción de robots.

Dubai presentó el año pasado a su primer policía robot: habla nueve idiomas, vigila, graba, analiza sospechosos, pone multas... Foto: Giuseppe Cacace / AFP

¿Ventajas o desventajas para la humanidad?

A este debate técnico se le puede adicionar la polémica que crearon tanto el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y el de Tesla, Elon Musk.



En su momento, Musk dijo que la inteligencia artificial puede ser “la mayor amenaza para la humanidad”. Entre tanto, Zuckerberg dijo que “hay quienes son pesimistas y exageran todos estos escenarios apocalípticos. Simplemente, no lo entiendo (…) Es muy negativo y de alguna manera pienso que es bastante irresponsable”.



Ricardo Ramírez opina que los robots y la inteligencia artificial (IA) pueden traer ventajas y desventajas para la humanidad. “Hay beneficios como en el apoyo de labores domésticas en el hogar o el acompañamiento de personas (solas). Pero eso depende mucho de la consciencia de los valores de las personas y el uso que le den a la tecnología. Ya se ha visto, por ejemplo, el uso de drones para transportar droga”.



Por eso el profesor de la Nacional hace un llamado para que el uso de las herramientas tecnológicas que están al servicio de las personas, no terminen al servicio del crimen o a la afectación de la integridad de otros seres humanos.



