‘Criptomoneda’ es el término con el que se define al tipo de dinero virtual que se puede transferir directamente de una persona a otra, sin tener que pasar por una compañía bancaria, u otro tipo de intermediario, sino por la base de datos ‘blockchain’. Así lo explica el International Monetary Fund (IMF).



(Lea también: Así robaban $ 24 millones en energía al mes para minar bitcoin en barrio de Medellín).



Hay muchos tipos de criptomonedas, y todas tienen una tasa de conversión, tal como ocurre con las monedas físicas internacionales. La criptodivisa más conocida y mejor evaluada en el mundo es el Bitcoin, hoy avaluado en aproximadamente $ 26.000 dólares.

Tales cifras, por ende, revelan que el valor de las más exitosas de estas divisas ha crecido de forma exponencial en los últimos diez o quince años, lo que desató predicciones sobre el uso masivo de las criptomonedas en el futuro como moneda oficial.



Además, en el 2021 se popularizaron los Non-Fungible Tokens (NFT’s), que, similar a las criptomonedas, son criptoactivos.



Un NFT, según el portal especializado ‘Casi Creativo’, “es como un certificado de propiedad que dice que una imagen, sonido, video, o cualquier cosa digital, es tuya, de tu propiedad, y está almacenado en una base de datos segura”.

El principal ítem comerciado como NFT fueron las ilustraciones, y piezas de arte, lo que atrajo la atención de población más joven, como adolescentes y menores de edad. Es por esto que a muchos les surgieran preguntas: ¿pueden los niños comprar criptomonedas? ¿Es seguro?



(Puede interesarle: La moneda digital que avanza sigilosamente en el mercado de valores: no es el bitcoin).

Los niños y el uso de criptomonedas

Generalmente, los niños no tienen la capacidad legal de adquirir criptomonedas, pues su compra solicita pruebas de mayoría de edad para las transacciones. Sin embargo, explica el portal ‘Internet Matters’ que los padres pueden, si así lo desean, comprarlas y ponerlas a nombre de sus hijos.



Según un reporte del medio ‘CriptoNoticias’, en Brasil ya hay incluso escuelas que se especializan en educar a los niños sobre las criptomonedas. La ciudadela de Bitcoin, conocida como Playa Bitcoin, por ejemplo, le está enseñando a los niños a comprar lo que comen en el descanso con la moneda a través de tarjetas.



Lo que esto indica, en pocas palabras, es que, tal como otros tipos de dinero, físico o virtual, los niños que tengan acceso a ellas pueden usar criptomonedas, eso es, teóricamente. Sin embargo, resulta fundamental que los padres tomen la responsabilidad de educar a sus hijos, no solo en el uso adecuado del dinero, sino también en los conceptos del mercado virtual, y esto es algo que toma tiempo y madurez.



Es por esto que no se recomienda que los niños entren al mercado de criptomonedas, pues, además de exponerse a hackeos, phishing, bienes falsificados y robo de identidad, es muy complejo que un niño pueda entender completamente la volatilidad del mercado.



(Relacionado: Dos años del bitcóin como moneda legal en El Salvador: ¿cómo va la apuesta de Bukele?).



Es importante recalcar que el valor del Bitcoin, desde mediados del 2023, ha presentado una caída de precio desde los casi $30.000 dólares hasta cerca de los $25.000. Es por eso que resulta clave tener claro, tanto niños como adultos, que las inversiones en criptomonedas son siempre un riesgo, y no una apuesta ganada.



La mayoría de los NFT’s, por ejemplo, han perdido un alto porcentaje de su valor desde el auge de los criptoactivos en 2021.

Todo tipo de relación de un menor de edad con bienes económicos, sea con criptomoneda o con dinero real, debería estar supervisada por un adulto que tenga conciencia sobre el valor del dinero, sobre los riesgos del comercio y sobre el funcionamiento del mundo real.

Más noticias en El Tiempo

Telenovelas: así se ve el reparto de 'Amigas y Rivales' tras 23 años de su estreno

Renta ciudadana: ¿es viable para Colombia implementarla de manera permanente?

Qué es la ataxia: los síntomas de este trastorno motor y el tratamiento recomendado

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO