“Basta ya”: las voces de empleados de Google contra el acoso sexual

"Estamos aquí para expresar lo que pensamos de las estructuras de poder de la empresa y para hacer comprender a los dirigentes que deben cambiar las cosas y que ha llegado el momento de revisar aquello que se considera normal". La frase es de una empleada de Google que trabaja en la sede de Dublín y que este jueves se unió a una serie de protestas en contra de la compañía en varias ciudades del mundo.

En un hecho sin precedentes, los trabajadores del gigante tecnológico salieron a las calles de Zurich, Singapur, Londres, Nueva York y Atlanta, entre otras. Su objetivo: rechazar la forma cómo se han manejado las denuncias de acoso sexual dentro de la empresa.



"Protestamos para solidarizarnos con nuestras compañeras que son víctimas de acoso y para pedir que sus responsables no sean protegidos ni recompensados", aseguró a la AFP Sam Dutton, un programador.



El New York Times publicó la semana pasada un extenso reportaje de investigación en el que denunciaba que Google había escondido durante los últimos años casos de acoso sexual en el que estaban implicados algunos directivos de la compañía, que fueron despedidos a cambio de indemnizaciones muy generosas.



En la investigación se señala que Andy Rubin, creador del sistema operativo de Android, recibió 90 millones de dólares después de que la compañía verificara que una demanda por conducta inapropiada en su contra era 'creíble'.



El CEO de Google, Sundar Pichai, envió un correo electrónico a los trabajadores en el que explicaba que en los dos últimos años habían despedido por acosos sexual a 48 empleados, de los cuales 13 ocupaban altos cargos. Pichai también defendió que la empresa había cambiado su política interna y que ya no toleraría ningún comportamiento de este tipo.

Los empleados de Google acudieron a las redes sociales para expresar su furia y organizaron la protesta. El movimiento ha sido compartido mediante el hashtag #Googlewalkout y según el grupo Google Walkout For Real Change, empleados de 47 oficinas en todo el mundo participaron en la manifestación de este jueves en la que clamaron “Basta ya, el tiempo se ha acabado".



"Pedimos un cambio estructural en nombre de la transparencia, rendición de cuentas y equidad", exigió Tanuja Gupta, una de las empleadas de la empresa en Manhattan encargada de leer el manifiesto de los empleados, quien insistió también en la necesidad de acabar con las discriminaciones salariales y pidió transparencia en las brechas salariales ante posibles abusos sexuales.



"Requerimos un proceso mejor al 've y cuéntalo' frente a los abusos sexuales, es un proceso que no sirve", añadió la trabajadora, que demandó también mayor representación en todos los niveles directivos.



Durante la concentración en el barrio de Chelsea se podían leer pancartas con mensajes como "Los derechos de los trabajadores son derechos de las mujeres" o "Se acabó el tiempo, empresas tecnológicas”.



"Hacemos un buen trabajo respetando al usuario, pero últimamente estamos fallando a la hora de respetarnos los unos a los otros. Y como todos los que estamos aquí, no siento otra cosa más que enfado y un fuerte deseo de hacer las cosas bien", aseguró Germán Santana, un gestor de socios que lleva siete años y medio trabajando para Google



Otra de las representantes de los trabajadores, Dema Rodríguez, ha insistido en que Google no es solo una persona, sino que se trata de toda la comunidad de trabajadores.



TECNÓSFERA CON AGENCIAS*