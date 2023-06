Con el auge de la Inteligencia Artificial han llegado varios interrogantes con respecto a qué profesiones podrían desaparecer e incluso se han analizado situaciones legales que se pueden presentar a partir de este nuevo avance tecnológico.



Ahora la música, los libros y hasta actores y cantantes fallecidos son recreados por IA, así como también esta tecnología permite digitar cualquier tema en diversas herramientas creadas y así saber qué es y en qué consiste, sin necesidad de investigar en enciclopedias ni páginas web.

El presidente fundador de la Comisión mundial centrada en la ética de la Inteligencia Artificial en las artes, Martin Clancy, manifestó en una entrevista en CNN que en cuanto a los cantantes cuyos derechos sobre su voz es de ellos, de alguna manera también de su sello discográfico y que con los casos en los que la IA ha logrado copiar estas voces, es necesario modificar hasta los contratos con las empresas discográficas y establecer cláusulas que empiecen a hablar sobre la intromisión de las IA en este tema.



Además, advierte que algunas empresas discográficas han tenido bajas en la bolsa de valores, debido a la preocupación que genera el auge de las IA.



Según el enfoque que se le de a la IA las personas y las máquinas pueden coexistir de manera ética. Foto: iStock

Por su parte, la oficina de derechos de autor de los Estados Unidos establece que todas las obras de diferente índole creadas por humanos son protegidas por estas normas, por lo tanto lo que sea creado por medio de IA no es susceptible de tener esta protección, no obstante, se está considerando que si alguna obra generada por IA tiene alguna de sus partes creación de un ser humano, podría otorgarse derechos de autor en su contenido final.



El portal ‘What´s new’ anota que el contenido realizado por Inteligencia Artificial, aunque puede ser valioso, al tomar diversas fuentes para obtener un texto, esto viola los derechos de autor de las fuentes e incluso puede considerarse plagio.



Si bien esta es una herramienta tecnológica novedosa, su uso está planteando dilemas éticos en diferentes temas y depende del uso que las personas y empresas le den, puesto que su llegada incluso hace pensar que la gente que empiece a usar constantemente la Inteligencia Artificial va terminar socavando la creatividad humana.



No obstante, todavía es posible brindarle un enfoque que permita la coexistencia entre el humano y las IA de manera ética.

Inteligencia artificial, una solución para la gestión digital empresarial

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

