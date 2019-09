¿Profesión youtuber? ¿Quiere alguien pensar en los niños?

Entre los cientos de miles de pensamientos que rondan en la cabeza de los millennials y ahora también los niños y adolescentes, hay uno que seguramente ha generado, más de una vez, dudas existenciales: ¿y qué pasa si me vuelvo youtuber? Esa pregunta lleva a una serie de nuevos interrogantes y finalmente solo lo logran quienes después de pensarlo se deciden, arrancan y permanecen.



Contrario a lo que piensan algunos, el éxito en YouTube no es un golpe de suerte. A pesar de que la academia todavía se enfoca en estudiar al fenómeno de los youtubers y no a la oportunidad de en sí, esta nueva profesión tiene detrás un sin número de aristas que la convierten en el producto de mucho tiempo de arduo trabajo.

En un contexto digital en el que la sociedad cada segundo recibe un bombardeo de información de todo tipo, Entre Clics* trae dos invitados con perfiles diferentes, pero complementarios, en la industria digital, que analizarán el panorama digital en el que la sociedad actual se encuentra inmersa.



Mario Ruiz, bogotano de 24 años, una celebridad en YouTube donde ya suma 3.820.533 seguidores. Creativo, director, editor de sus propios videos. Hace seis años empezó en el mundo de YouTube, como muchos simplemente experimentando, pero hoy tiene una voz y una audiencia fuerte en internet.



Por otra parte, Silvana Dakduk, Doctora en Psicología económica y del consumo de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en consumo digital, investigadora y docente universitaria con más de 20 años de experiencia

