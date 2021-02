¿Hay problemas con los servicios de telefonía móvil en el país?

Los usuarios de Avantel en el país experimentaron este martes durante más de dos horas problemas en el servicio de telefonía móvil. Durante este tiempo no pudieron hacer ni recibir ninguna llamada y en algunos casos también registraron problemas con los datos móviles.



En medio de esta situación, la compañía de telecomunicaciones aceptó las fallas y les notificó a sus usuarios que estaban adelantando labores para la restauración de la operación, la cual volvió sobre las 11 de la mañana.

Este panorama se suma al que otros usuarios de distintos operadores en Colombia han denunciado en los últimos meses a través de redes sociales y canales oficiales, sobre diferentes fallas en la recepción de llamadas y en la conexión a internet desde teléfonos celulares.



En algunos reportes recibidos por lectores de EL TIEMPO se señala, por ejemplo, la no recepción y caída constante de llamadas, problemas de cobertura y velocidad de internet que está por debajo de los planes adquiridos por la persona.



“Tengo que salir de mi casa para que una llamada entre al celular, además el internet se cae a cada rato”, indica una de las denuncias. Por otro lado, otra persona agrega que el servicio solo está habilitado y funciona con normalidad durante algunas horas del día.



El último reporte que entregó la Comisión de Regulación de Comunicaciones que indica que durante el segundo trimestre del año pasado en el país se reportaron 1,7 millones de quejas sobre los servicios de las empresas de telecomunicaciones.



En ese periodo, en cuanto a telefonía móvil se instauraron 416.511 quejas, de las cuales la segunda razón de la reclamación corresponde a la no disponibilidad del servicio, con el 11,4 por ciento de los casos.



Por otro lado, en el servicio de datos móviles se recibieron 51.490 reclamaciones, en donde el 32,2 por ciento indicó que era por intermitencia en el servicio, el 28,8 por ciento a la no disponibilidad de la conexión y un 21,9 por ciento a errores en facturación.



Así mismo, según la Superintendencia de Industria y Comercio, la ciudad en donde se registró el mayor número de demandas, denuncias y quejas en todo el país en el periodo de enero a octubre del año pasado fue Bogotá, con el 50 por ciento de las reclamaciones, seguido de Medellín, Cali y Barranquilla.



Samuel Hoyos, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), la cual congrega a los tres principales operadores del país Claro, Tigo y Movistar, asegura que si bien en los últimos años el país ha mejorado en cuestión de conectividad hay factores en el último año que le ha exigido al sector una mejor prestación del servicio.



“La pandemia ha sido un reto importantísimo para los operadores, hemos experimentado un aumento en el tráfico de la red móvil cercano al 40 por ciento debido a las nuevas dinámicas de consumo de los usuarios”, detalla Hoyos.



En este sentido, indica que para poder responder a esta mayor demanda las empresas de telecomunicaciones han desplegado varias estrategias para mejorar la cobertura y velocidad del servicio.



“De distintas maneras se ha intentado responder a los cambios en las dinámicas de los usuarios. Eso ha implicado aumentar las capacidades de las redes disponibles y redireccionar los servicios a zonas en donde antes no se tenía tanto consumo”, indica.



Así mismo, el presidente de Asomóvil asegura que hay situaciones externas que pueden generar fallas en el servicio. “Hay factores ajenos a la industria que son atribuibles a terceros como problemas en el suministro energético que afecta directamente a las antenas o afectaciones de terceros a la infraestructura y que se traduce en los problemas que algunos usuarios pueden experimentar”, indica.



“Los principales interesados en ofrecer un buen servicio al usuario son los mismos operadores. Somos conscientes de que aún hay muchos retos, pero la satisfacción ha mejorado”, puntualiza.

¿Qué hacer si tengo una queja?

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la entidad en la cual los usuarios pueden presentar una queja o reclamación contra un operador de telefonía móvil y telecomunicaciones, como internet y telefonía fija.



La empresa cuenta con un término de 15 días hábiles para atender las peticiones, quejas y recursos de reposición presentados por los usuarios. En el caso de que la compañía no responda a ese requerimiento se opera el silencio administrativo positivo, en el cual el reclamo es resuelto de manera favorable para el usuario.



Una vez completado este paso, los operadores cuentan con un plazo de 72 horas siguientes para hacer efectivos la decisión en favor del usuario.



Las personas pueden interponer su queja a través de canales electrónicos en la página de la SIC servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/PQRSF2 y a la línea telefónica 018000910165.



Además, tenga en cuenta que todos los operadores tienen canales directos y digitales para interponer una reclamación y notificar fallas en los servicios.



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET