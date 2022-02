Microsoft publicó este miércoles una lista de 11 principios que se compromete a seguir para tener una tienda de aplicaciones "abierta", en un intento de allanar el camino para que los reguladores antimonopolio aprueben su compra de la firma de videojuegos Activision Blizzard.



En un momento en que los reguladores y la clase política de EE.UU. tienen la vista puesta en las grandes empresas tecnológicas y sus posibles acciones anticompetitivas (Google y Facebook ya han sido demandadas por el Gobierno estadounidense), Microsoft busca así adelantarse a cualquier posible objeción por este motivo.

"Hemos desarrollado estos principios en parte para dar respuesta a la creciente responsabilidad de Microsoft en este momento en que buscamos la aprobación regulatoria para nuestra adquisición de Activision Blizzard", indicó en una entrada en el blog corporativo el presidente de la empresa, Brad Smith.



La lista de 11 principios fundamentalmente ofrece garantías de que cualquier tienda de aplicaciones desarrollada y gestionada por Microsoft será un terreno de juego equilibrado para todos los competidores y no beneficiará de forma especial a los productos o servicios de la propia empresa.



Aprovechar su dominio de la plataforma para perjudicar a la competencia en beneficio propio es precisamente la principal acusación de prácticas anticompetitivas que reciben empresas como Alphabet (matriz de Google), Amazon y Apple, esta última por su popular tienda virtual App Store.

Activision Blizzard cuenta con una red de casi 500 millones de usuarios activos mensuales en 196 países y tiene 3 casas desarrolladoras de videojuegos para diferentes plataformas. Foto: Activision Blizzard

El primero de los principios publicados por Microsoft, por ejemplo, promete permitir a todos los desarrolladores acceder a su tienda digital siempre y cuando cumplan con unos estándares "razonables y transparentes" de calidad y seguridad.



También se compromete a someter sus aplicaciones a los mismos estándares que exige a las de la competencia o a no usar ninguna información que no sea pública o datos obtenidos a través de la tienda virtual para competir con otros desarrolladores (esto último es algo de lo que se acusa a Amazon).



Al margen de la lista de principios, Smith también prometió que, una vez se cierre la operación de compra, Microsoft seguirá ofreciendo el vídeojuego "Call of Duty" y otros títulos populares de Activision Blizzard en dispositivos de empresas competidoras como PlayStation de Sony y Switch de Nintendo.



El pasado 18 de enero, la firma de Remond (estado de Washington, EE.UU.) anunció que pagará 68,700 millones de dólares para hacerse con Activision Blizzard, su mayor adquisición hasta la fecha y una fuerte apuesta por los vídeojuegos y el desarrollo del metaverso.

La compañía seguirá operando de forma completamente autónoma. Foto: Activision Blizzard

De ser aprobada por los reguladores, la operación dará acceso al gigante tecnológico estadounidense a un catálogo que incluye títulos clásicos como 'Warcraft', 'Diablo", 'Overwatch' y 'Call of Duty', junto a exitosos juegos de móvil como 'Candy Crush'.



Microsoft, que ya cuenta con una importante presencia en el mundo de los videojuegos con su consola Xbox y títulos como 'Minecraft', se convertirá así en la tercera mayor empresa del sector en términos de facturación, solo superada por la china Tencent y la japonesa Sony.

EFE

