Todo lo que debe saber sobre iOS 12

iOS 12, la nueva versión del sistema operativo móvil de Apple, comenzará a ser desplegada oficialmente a nivel mundial este lunes.

La actualización, que promete más eficiencia, rapidez y fluidez, no presenta cambios drásticos en su diseño y visualización pero sí busca ofrecer una interfaz mucho más intuitiva con funciones de personalización que le permitan al usuario tener un mayor control.



La versión del software está disponible en los teléfonos iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. También puede ser descargada en los iPad Mini 2, Mini 3, Mini 4, iPad 5, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro de 9.7?, iPad Pro de 12,9? (1ª generación), iPad Pro de 10.5?, iPad Pro de 12,9? (2ª generación) y el iPad (2018).



Antes de instalar la nueva actualización es importante que realice una copia de seguridad. Para ello tiene dos opciones. La primera es mediante iCloud, debe ingresar a ‘Ajustes’, ‘ID de Apple’, ‘iCloud’, ‘Tu dispositivo’ y elegir la opción Copia en iCloud. La otra posibilidad es conectar su dispositivo a un computador y realizar el backup desde iTunes.



Para descargar iOS 12 vaya a ‘Ajustes’, ‘General’ y allí elija la opción ‘Actualización de software’. Tenga en cuenta que el proceso puede prolongarse durante las primeras horas del lanzamiento y además es posible que algunas de las funciones tarden en fluir con normalidad.

Más rapidez

Uno de los aspectos que más destaca Apple de esta actualización es la rapidez a la hora de ejecutar las tareas. Por ejemplo, los usuarios no solo podrán abrir la cámara con un 70 por ciento más de velocidad sino que además cuando haya gran carga de trabajo, las apps se abrirán dos veces más rápido.

Controle su tiempo

La compañía de la manzana también hizo énfasis en las posibilidades de personalización que permitan tener un mayor control sobre el tiempo que los usuarios invierten navegando en los dispositivos. Con la nueva herramienta 'Tiempo en pantalla' podrá conocer cuántos minutos pasó usando las apps que tiene instaladas en su celular. Si lo desea, también le enviarán reportes semanales para que pueda identificar en detalle la cantidad de notificaciones que recibió y las veces que usó el dispositivo.



Así mismo, tiene la opción de programar un horario específico para desactivar el funcionamiento de alguna aplicación.

Siri, más inteligente

El manejo de las notificaciones ahora tendrá un funcionamiento más intuitivo y ágil. Las cadenas de mensajes y las notificaciones aparecerán agrupadas para poder verlas todas en un solo vistazo. Con solo mantener presionada una alerta de un mensaje, podrá responder rápidamente usando algún emoji.



Por otro lado, Siri realizará sugerencias más inteligentes al recomendarle próximas acciones teniendo en cuenta su comportamiento con las notificaciones. Por ejemplo, le propondrá cuáles podría querer ver enseguida y cuáles debería enviar al Centro de Notificaciones.



La opción ‘No Molestar’ trae mejoras y permitirá reducir el brillo del dispositivo y silenciar todas las notificaciones en la noche.



Novedades en las fotos

Gracias a iOS 12, la aplicación de Fotos reconocerá si realizó un viaje o asistió a un evento especial y en ese sentido le sugerirá compartir esas fotos con las demás personas que aparecen en las imágenes. Con la funcionalidad ‘Fotos Destacadas’ podrá ver una selección de las mejores fotos y mediante ‘Sugerencias de Efectos’ recibirá consejos que le ayudarán a aumentar a la calidad.



iOS 12 también cuenta con un sistema de búsqueda de imágenes más avanzado que le permite buscar según el lugar donde fueron tomadas o combinar varias palabras claves para tener resultados más precisos.

Privacidad y seguridad

Para garantizar mayores niveles de privacidad, Apple añadió mejoras en el navegador de Safari que incluyen desde impedir que los anunciantes recopilen información sobre su dispositivo para que no le muestren publicidad hasta evitar que los botones Compartir y los widgets de comentarios de las páginas web hagan un seguimiento sin su permiso.



En cuanto al almacenamiento de contraseñas, además de poderlas guardar en el Llavero de iCloud para que estén disponibles en todos tus dispositivos Apple, iOS 12 le avisará cuando una clave esté repetida.

Otras funciones:

Apple le sigue apostando a la realidad aumentada y en esta oportunidad añade a la función de reconocimiento 3D la posibilidad de identificar tanto los objetos como la orientación del dispositivo respecto a ellos. El registro de cara también detecta hacia dónde está mirando una persona y reconoce, por ejemplo, si está sacando la lengua o picando un ojo. Es posible que pueda obtener selfis más bonitas gracias a iOS 12. Cuando active el modo ‘Retrato’ ahora la cámara generará una máscara al detectar a una persona y la separará de su entorno, de forma inteligente y precisa. Si lo desea, podrá acceder a un informe más detallado del consumo de batería en el que le mostrarán los datos de las últimas 24 horas o los últimos 10 días. iOS 12 para iPad incluye nuevos gestos con los que se busca facilitar la navegación. Para volver a la pantalla de inicio solo es necesario deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Si quiere acceder al Centro de Control podrá hacerlo deslizando desde la esquina superior derecha. En la app de Diccionario tendrá tres nuevas opciones: árabe-inglés, hindi-inglés y un diccionario de hebreo. Por otro lado, con las nuevas herramientas de marcado tendrá más opciones de colores, grosores de líneas y opacidades en la app de Notas. Algunas aplicaciones como Bolsa, Notas de voz y Apple Books también fueron actualizadas y rediseñadas.

TECNÓSFERA