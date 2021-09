Así está el relacionamiento entre empresas y ‘startups’ en Colombia

La metodología del Ranking 100 Open Startups otorga puntos a las startups que más atraen cada año el interés de medianas y grandes instituciones y, en el otro extremo, a las medianas y grandes empresas que más establecen relaciones comerciales con startups.



Las startups son validadas como tales por especialistas en ecosistemas, ejecutivos de empresas e inversionistas se consideran elegibles para el ranquin, según la metodología de 100 Open Startups.



Además, las startups deben tener una facturación de menos de 2 millones de dólares en el año fiscal anterior a la publicación del ranquin, haber recibido no más de 2 millones de dólares en inversión directa y no estar controladas por un grupo económico, sino por emprendedores al frente del negocio. Para la categoría Top Open Corps, se consideran elegibles las empresas con más de 100 empleados.



El ranquin establece 16 tipos de relacionamiento, agrupados en cuatro objetivos distintos, en donde se otorga un puntaje distinto, dependiendo de la intensidad del acercamiento entre las dos partes.





Grupo A: Posicionamiento (Otorga 1 punto)



1. Capacitaciones y mentoría

2. Matchmaking y conexiones

3. Reconocimientos y premios

4. Espacios de coworking



Grupo B: Plataforma y Asociaciones (Otorga 5 puntos)



1. Vouchers de servicios de tecnología

2. Licenciamiento de PI de la empresa

3. Acceso a recursos no financieros

4. Acceso a base de colaboradores

5. Acceso a base de clientes y canales de venta



Grupo C: Desarrollo de proveedores (Otorga 10 puntos)



1. Recursos para I + D y creación de prototipos

2. Licencias de PI de la startup

3. Contratación de un proyecto piloto

4. Suministro de un producto o servicio innovador



Grupo D: Inversión (Otorga 10 puntos)

1. Programa de aceleración

2. Inversión con participación minoritaria

3. Adquisición e incorporación



Los contratos con valor monetario para la puesta en marcha superior a 100 mil dólares valen hasta 20 puntos, independientemente de la categoría.



Los contratos no formalizados / firmados valen 1 punto.



La startup obtendrá como máximo un contrato por cada gran empresa con la que tenga una relación. Se considerará el contrato con la puntuación más alta.