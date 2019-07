Presiones en EE. UU. sobre grupo GAFA

Los gigantes de la tecnología en EE. UU., conocidos como el grupo GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) están bajo un constante escrutinio por parte de reguladores y políticos que desean conocer más sobre sus prácticas en el mercado.

Esta vez, el panel antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE. UU. presionó a un ejecutivo de Amazon.com el martes para conocer prácticas que irían contra sus propios vendedores y que habría obligado a los minoristas a pagar servicios de publicidad.



Los legisladores también pidieron explicaciones a Apple, Facebook y a Google con cuestiones que van desde tarifas en la tienda de aplicaciones, operación de los algoritmos y cambios en la privacidad.



Aunque el Comité no tiene autoridad para castigar a las compañías y cualquier esfuerzo por cambiar las leyes antimonopolio enfrentaría obstáculos en el Senado, el cuestionamiento mostró el descontento que se vive dentro de la institución frente a las prácticas empresariales de algunas de las empresas más destacadas de ese país.



Los cuestionamientos a Apple abordan recargos a las aplicaciones y las compras dentro de su tienda. A Facebook le cuestionan los cambios veloces de su política de privacidad y a Google de Alphabet le demandan detalles sobre si sus rivales están siendo clasificados y perjudicados en los resultados de búsqueda.

El martes, el representante David Cicilline, presidente del comité antimonopolio, presionó a Nate Sutton, un abogado general asociado de Amazon, frente a acusaciones que mantienen que el gigante del e-commerce usa datos sobre vendedores independientes en su plataforma para desarrollar productos y venderlos por sí mismo, compitiendo así con sus propios vendedores.



Según reportes, el cuestionamiento fue agudo: “Dijo que no consultan datos para competir con otros vendedores en línea, pero recopilan datos enormes sobre precios y sobre lo que es popular ", dijo Cicilline escépticamente. "¿Está diciendo que no lo utilizan de ninguna manera para promocionar los productos de Amazon? Le recuerdo que está bajo juramento".

A la pregunta, Sutton argumentó que los datos se utilizaban únicamente para predecir lo que los clientes querían y que los algoritmos "están optimizados para lo que los clientes quieren comprar independientemente de quién es el vendedor".



Por su parte, Matt Perault, jefe de desarrollo de políticas globales en Facebook, se enfrentó al escepticismo del Representante Hank Johnson de Georgia cuando Perault destacó los muchos competidores de Facebook en las redes sociales. "Me gustaría saber quién es esta competencia", dijo Johnson. "No es fácilmente aparente".



A pesar de los cuestionamientos, los legisladores no preguntaron sobre las investigaciones antimonopolio que están siendo adelantadas en conjunto por el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio y que analizan las prácticas de los 4 gigantes tecnológicos.



A pesar de las dudas y la desconfianza, el senado con mayoría republicana rechazó una propuesta de la senadora Elizabeth Warren, que se postula para presidenta, y que buscaba que Amazon, Facebook y Google se dividieran, obligándoles a vender empresas que compraron anteriormente como YouTube o WhatsApp.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters