Han pasado más de cinco días desde que se conociera el reporte oficial de que delincuentes digitales irrumpieron en la interfaz de IFX Newtworks e hicieron el 'secuestro' de información de más de 20 entidades del estado bajo la modalidad de "Ransomware".



En total, 46 entidades del Estado fueron atacadas bajo el mismo método y se habla de que más de 762 compañías en Latinoamérica podrían estar afectadas producto del ciberataque provocado por "Ransomhouse", mismos hackers que 'secuestraron' información de Sanitas y de Keralty hace un año.

Durante la mañana de este lunes 18 de septiembre, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, aseguró que desde el Gobierno se tomarán las acciones correspondientes con la empresa de servicios tecnológicos, ya que "incumplieron en su contrato" de brindar seguridad a la información que se albergaba en sus servidores.



"El Gobierno tendrá que trabajar hacia el futuro no solo en fortalecer la ciberseguridad, sino también en emitir algún tipo de reglamentación o decreto que establezca estándares de seguridad muy altos para utilizar nubes y servicios de datos", manifestó Lizcano.

Mensaje de los hackers a IFX Foto: Archivo Particular

Asimismo, dijo que "la empresa no solo fue negligente en no dar las garantías que tenía que haber dado, sino que la información que ha entregado al Gobierno no es suficiente para poder resolver el problema".



Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde Nueva York asegurando que la contingencia responde a una "guerra entre empresas privadas".



"Es la nueva libertad del mercado a escala mundial, entonces por destruir esa empresa, otra que aún está por investigarse logra afectar tres países, no solo Colombia, y no solo entidades públicas, sino también privadas, porque lo que ataca es la empresa con la cual contrataron hace algún tiempo diversas entidades colombianas", comentó el jefe de Estado.



El presidente Petro dijo que, al parecer, la compañía IFX Networks "no tenía las medidas de ciberseguridad en sus propias plataformas y demuestra su debilidad. Es decir, incumple sus contratos".



El mandatario también aseguró que este es un tema que se debe seguir explorando en Colombia y recordó la propuesta que estaba dentro del Plan Nacional de Desarrollo para crear una agencia de ciberseguridad, pero que, en sus palabras, no se dio "por un congresista como una estrategia para 'chuzar' personas".



"Esto es para defender el país, para defender las personas y su información personal que perfectamente, a través de estos ataques, puede ser irradiada, publicada, utilizada incluso con fines muy ilícitos", concluyó el presidente.

¿Qué dice IFX Networks?

Durante la mañana de este lunes 18 de septiembre, la empresa afectada por el ataque cibernético se pronunció al respecto y aseguró que en cuanto se supo de la contingencia se activaron los protocolos de seguridad pertinentes y que se inició con la investigación en el Centro de Operaciones.



"Entendemos la complejidad de este incidente y el impacto que ha representado para algunos de nuestros clientes y sus ecosistemas. Sin embargo, destacamos que gracias a la detección y actuación de forma oportuna por parte de nuestro equipo, logramos limitar el potencial alcance del ataque y contener considerablemente el número de sistemas afectados", se lee en un comunicado emitido por IFX Networks.



Asimismo, la empresa encargada de los servicios digitales aseguró que expertos en tecnología y asesores externos están trabajando en las soluciones posibles ante el incidente y que se ha obtenido información relevante para avanzar en el proceso de restablecimiento del servicio.



"Confirmamos que ya hemos comenzado a reestablecer los primeros servicios y continuamos trabajando para que todos los sistemas vuelvan a estar en línea en los próximos días y en consecuencia, la prestación del servicio estará normalizada lo antes posible", comentó la empresa.

