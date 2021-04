‘Gigas sin red son como billetes de Monopolio, no sirven para nada’

Con la llegada en las últimas semanas de Wom, como cuarto gran operador en el país, las compañías de telecomunicaciones han anunciado nuevas tarifas y cambios en los planes, con lo que han prometido mayor dinamismo en el mercado.



Lea también: Cuenta regresiva: se acerca el cambio de políticas en WhatsApp

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo en Colombia, habló con EL TIEMPO sobre la llegada de la compañía y señaló que están preparados para ganarse los clientes “en la calle”. Así mismo, se pronunció sobre las recientes decisiones que tomó la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre el sector y la inversión por dos millones de dólares en nuevas tiendas físicas.



Siga leyendo: Con estos pasos puede volver más rápido el navegador de Google ChromeWom oficialmente lanzó sus planes en el país, ¿qué opinan de la llegada del operador?

Lo que iba haber era un cambio de cartel (...) la tienda que decía Avantel ahora tiene un cartelito que dice Wom FACEBOOK

TWITTER

No llegó ningún operador nuevo. Yo siempre le dije al regulador, al Ministerio (de las TIC) y a todos que lo que iba haber era un cambio de cartel y eso es lo que ocurrió. Te vas a cualquier centro comercial y antes la tienda que decía Avantel ahora tiene un cartelito que dice Wom.



Es el mismo operador de antes que tiene un nombre distinto. Que te ofrezcan muchas gigas y muchos minutos en un plan sin tener una red móvil de calidad es como tener una fortuna de billetes de Monopolio, no sirve para nada.



Lo que nosotros los operadores de telecomunicaciones vendemos es una red, lo que vendemos es que tú puedas ver un video en YouTube sin que se te pause, que puedas enviar archivos pesados en segundos, que puedas conectar a una videoconferencia de trabajo sin problema, pero muchas gigas sin red es como un billete de Monopolio, no sirve para nada.



Le puede interesar: ¿Qué seguros por robo de celulares venden Wom, Claro, Tigo y Movistar?



¿Cómo esperan desde Tigo competir frente a este nuevo actor?



Hoy, Tigo Colombia tiene la mejor red móvil del país y no porque lo diga yo, sino por tres empresas que hacen las mediciones de calidad de red en el mundo, que son Ookla, Tutela y Opensignal, estas últimas nos dieron 6 de los 7 premios en los que ellos miden a un operador de red móvil; tenemos la mejor experiencia de video, de videojuego, de aplicativos de voz, de velocidad de bajada y subida y disponibilidad del 4G.



Todo eso se obtiene con inversión, no es gratis que nos hayamos ganado estas distinciones. El año pasado, de abril a diciembre, instalamos 2.358 antenas nuevas en nuestro espectro de 700 MHz. Eso nos dio 10.000 kilómetros cuadrados adicionales de cobertura. Además, en abril vamos a instalamos 300 antenas más.



Le recomendamos: El panorama de la telefonía móvil ante la llegada de Wom

Facebook Twitter Linkedin

Marcelo Cataldo, presidente de Tigo. Foto: Twitter Marcelo Cataldo

¿Cuáles son los planes que tienen para poder cumplir los compromisos de conectividad que adquirieron con la subasta?

​

Con la subasta ocurrieron dos cosas. Primero, nos ganamos los 40 MHz de 700 MHz, somos el único operador en el mundo que tiene 40 MHz, y eso lo estamos capitalizando con una fuerte inversión. En esa licitación, al Gobierno una parte le pagamos en plata por 20 años y otra parte con obligaciones de cobertura, de las 3.500 obligaciones de cobertura que fueron entregadas por el Gobierno a Claro, a Wom y a Tigo, porque Telefónica no adquirió espectro; a nosotros nos corresponden 1.636 localidades y esas redes las vamos a desplegar en cuatro años, empezando en este 2021.



¿Cómo ven las recientes decisiones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre el sector; por un lado declara la dominancia de Claro y por el otro ratifica a Wom como operador entrante?

​

Lo primero es que toda decisión del regulador, que en este caso es la CRC, tiene que apuntar a velar por un escenario competitivo y equilibrado, que redunde en beneficio del consumidor. El tema de dominancia no es algo nuevo, Claro fue declarado dominante en voz móvil en el año 2009; en cuanto a la dominancia de los datos móviles, desde el 2017 veníamos llevando adelante ese proceso, ahora que fue declarado dominante estamos esperando que siga avanzando para ver qué decisiones se toman.



Con respecto al tema de Wom es realmente increíble que haya sido declarado como entrante. Wom adquirió a Avantel, que es una empresa que tenía en el momento de la compra, según datos del Ministerio de las TIC, cerca de dos millones de clientes y una red de 1.200-1.300 antenas. Y ¿qué dice el concepto de entrante? Que es aquella entidad que no tiene clientes y que no tiene red. Entonces, ¿cómo se entiende que hoy una empresa que tiene clientes y red sea considerada entrante?



Avantel y Wom lo que hicieron fue cambiar el cartel; entonces, si Avantel y Wom son lo mismo, porque las tiendas son las mismas, ¿por qué es considerado entrante? Además, empezaron a usar el espectro de manera ilegal entre ellos, situación que denunciamos ante la ANE y esperamos que sea una acción que se multe, y no nos pagaron el abuso de nuestras redes móviles durante seis años y nos deben hoy, certificado por la Superintendencia de Sociedades, 46.000 millones de pesos.



Lea sugerimos: ¿Quién es el dueño de Wom Colombia?



¿Cuáles son las proyecciones que se han hecho desde Tigo para este año ?



Buscamos mantener una red sólida, que sí funcione. Tenemos muchas ambiciones, pero me las guardo. Sabemos que el cliente se pelea en la calle, uno a uno, dándole un buen servicio, estructurando la inversión, y eso es lo que hemos venido haciendo. Hemos invertido más de dos millones de dólares para abrir 13 nuevas tiendas dedicadas a la venta de nuestros servicios. Esto es importante porque estamos generando empleo en un momento coyuntural y crítico por la pandemia y sobre todo porque cumplimos la promesa de luchar por nuestros clientes.



Somos un operador de telecomunicaciones y lo que vendemos es una red; por lo tanto, el 90 por ciento de nuestras inversiones van a este aspecto. En los casi siete años que llevamos de que nos fusionamos Tigo y Une, hemos invertido un billón de pesos todos los años,el año pasado fuimos una de las pocas empresas en Colombia que mantuvo su nivel de inversión a pesar de la coyuntura.



Le puede interesar: Así puede configurar los mensajes que se autodestruyen en WhatsApp



Ya han adelantado varios planes piloto con redes 5G, ¿cómo les ha ido?



Estas pruebas significan entender cómo funciona la tecnología, entender si la infraestructura que tenemos de base es apropiada, y en la medida que va avanzando entender qué casos de uso le entregamos al cliente.



La realidad para Colombia es muy simple, hoy no es el momento de 5G. Cuando digo hoy es en los próximos 2 o 3 años, porque en el país tenemos 4 millones de clientes que tienen 2G y 3G, que es como tener en la casa un televisor a blanco y negro. Colombia requiere cerrar la brecha digital. Queremos llegar al 70 por ciento de los colombianos conectados. Entonces, es importante invertir primero en cerrar la brecha digital en los colombianos que hoy no tienen 4G.



TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET

Más recomendados de Tecnósfera

Así puede aplicar a uno de los planes de datos que entregará MinTIC

Con estos pasos puede volver más rápido el navegador de Google Chrome

El poderoso legado que deja el fundador de Adobe