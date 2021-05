¿Cómo ven la llegada de un cuarto operador en Claro?

Este último año, el sector de las telecomunicaciones en el país ha experimentado diferentes cambios con la llegada de Wom como nuevo operador, lo cual ya ha significado unas rebajas en las tarifas móviles en el país.



Las compañías de telecomunicaciones han manifestado que están preparadas para ganarse a los clientes y ofrecerles el mejor servicio.



Claro, líder en el sector, no es la excepción. Su presidente en Colombia, Carlos Zenteno, habló con EL TIEMPO sobre cómo esperan seguir manteniendo la preferencia de sus usuarios y qué opina de la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de determinar que la compañía sí tiene dominancia en el mercado móvil de Colombia.



¿Qué esperan del mercado colombiano con la llegada de un nuevo operador?



Nosotros esperamos, más allá del nuevo operador, seguir haciendo nuestro trabajo, con nuestro propósito de conectar a Colombia. Llevamos más de 20 años haciéndolo, siendo muy responsables con nuestras inversiones, llegando a las comunidades más alejadas del país, ofreciendo cada evolución tecnológica en Colombia.



Sabemos que este es un mercado sumamente competido, hay doce operadores, se habla que son cuatro, pero en realidad deberían ser cinco, incluyendo a Movistar, Tigo, Avantel, Wom y a Claro, que tienen red, más otros siete virtuales. Doce operadores que competimos todos los días, pero más allá del nuevo operador, porque operadores van y vienen, nuestro compromiso con Colombia es lo más importante, a lo largo del tiempo hemos generado más del 60 por ciento de las inversiones de telecomunicaciones en el país.



Nadie ha invertido en Colombia como nosotros, y eso nos ha permitido ser la empresa que más crece. Existen lugares muy alejados de los centros urbanos donde estamos solamente nosotros, tenemos 1.075 municipios con tecnología 4G, le llevamos un poco más de 600 municipios al segundo operador en cobertura, eso te demuestra el compromiso que tenemos.



Con la llegada de Wom se registraron cambios y rebajas en las tarifas por parte de todos los operadores, ¿qué esperan en el futuro con estas dinámicas del mercado?

La dinámica va a continuar cambiando, pero seguimos firmes en ese compromiso de dar la mayor cobertura, la mejor experiencia a nuestros clientes.



En cuanto a las ofertas, el mercado es muy dinámico, la competencia permite que las ofertas sean cada vez más atractivas desde la óptica del cliente, pero también la tecnología es la que ha permitido ajustar con el tiempo los precios del mercado y sus tarifas.



Hace tres años era impensable ofrecer paquetes de 30 GB por 55.000 pesos, que es el plan de entrada que lanzamos, ese mismo plan hace dos años tenía probablemente 1 GB y la tecnología permite hacer todos estos cambios, tener mayores capacidades de transmisión con fibra óptica, el tener redes más avanzadas 4G.



En Claro siempre vas a encontrar la mejor oferta del mercado, no solo me refiero a precio o a cantidad de datos que tengas en el plan, sino que los puedas usar en todo el país, porque de nada te sirve tener un paquete muy grande de datos si tu cobertura es muy limitada, si la experiencia de los clientes cuando salen de las ciudades es terrible.



¿Qué estrategia tienen desde la compañía para mantener el liderato del sector tanto en número de usuarios como en cobertura?



La estrategia está basada en la experiencia del cliente. El cliente es el juez final, es el que decide con qué operador tiene sus servicios fijos y móviles, tiene la libertad de elección con la portabilidad, sin contratos de permanencia; nosotros sabemos eso y seguimos invirtiendo en Colombia para poder ofrecer esa mejor experiencia. Queremos continuar con nuestras inversiones para ofrecer la mayor cobertura a nivel nacional, en los lugares más apartados de los centros urbanos.



¿Cuáles son las proyecciones de inversión que tienen para este año?



En este momento estamos enfocados en desplegar los compromisos de cobertura que tenemos en las áreas rurales, estamos enfocados en ampliar la capacidad de utilizar las nuevas frecuencias que tenemos, tanto de 2,5 GHz como de 700 Mhz que ganamos en las licitaciones. Necesitamos seguir ampliando nuestra capacidad en la red utilizando estas nuevas frecuencias.



También vamos a seguir con inversiones en data center para nuestros clientes corporativos, en tecnología de transformación digital, de Internet de las Cosas, de big data, de inteligencia artificial, todo esto que hoy las empresas nos están pidiendo muchísimo.



Esperamos invertir más del 40 por ciento con respecto al año anterior, no te puedo precisar una cifra exacta porque es algo que es dinámico, la vamos ampliando. Por ejemplo, en este momento estamos creciendo mucho más rápido de lo que pensábamos en materia de red, porque hemos estado integrando nuevos aliados de instalación y hemos hecho mucho más eficiente nuestra logística de importaciones que se vio muy afectada con la pandemia.



¿Cómo van los compromisos que asumió la compañía en materia de conectividad con la subasta del espectro?



Estamos trabajando en este momento en las primeras 280 poblaciones que corresponden al primer año, esta la vamos a integrar de aquí a fin de este 2021 y tenemos unos compromisos prácticamente permanentes para llegar a 1.348 poblaciones totales en los próximos cinco años.



Estamos trabajando a marchas forzadas con todo nuestro equipo y la verdad es que ha sido un proceso bastante complejo, difícil, porque nos tocan lugares muy apartados, en algunos lugares no hay carreteras, tenemos que cargar las infraestructuras en helicóptero o en canoas.



Algunos lugares no cuentan con energía eléctrica, entonces nos toca colocar paneles solares para alimentar los equipos, al igual que con conexiones satelitales porque no hay cómo llegar con líneas de transmisión, sean de cables o de microondas, pero nos sentimos muy orgullosos de eso, porque tenemos un compromiso social con Colombia.



Este último año ha aumentado el consumo de internet por parte de los usuarios a raíz de la pandemia, ¿qué medidas han tomado desde la compañía para responder al aumento de la demanda?



Tenemos un equipo permanente de más de 3.000 ingenieros y 15.000 técnicos de nuestros aliados que están trabajando 7 por 24 y que no ha parado, ni en los momentos más duros de la pandemia, porque sabemos que la conectividad hoy es vital para trabajar, estudiar, coordinar los negocios, etc.



También tenemos un equipo de trabajo que está permanentemente monitoreando el tráfico de la red y está generando crecimiento de capacidad, no es tan fácil como un software, lo que ellos hacen es disparar órdenes de trabajo para hacer importaciones de equipos.



La CRC tomó la decisión en enero pasado de señalar que Claro sí tiene dominancia en el mercado móvil del país, ¿cómo toman esa decisión?



No me podría pronunciar al respecto, porque es un proceso que todavía está en revisión. Hay que esperar a la respuesta de la CRC que se dará en algunas semanas.



Estamos a la expectativa, nosotros creemos que hay un mercado en competencia, que se gana de acuerdo con la opción de los clientes y se da en función de la experiencia que les des y la mayor cobertura en el país, por eso a lo largo de estos años hemos sido el operador que más invierte en Colombia.



