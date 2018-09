Las niñas, vulnerables a la explotación física y virtualmente

Las mujeres y las niñas son un 86 por ciento de las víctimas del delito de trata de personas en Colombia, según cifras de la Fiscalía. También, según reportes de la línea internacional Inhope, las niñas representan un 90 por ciento de los casos de material de abuso en línea, de las cuales un 76 por ciento afecta a menores entre los 3 y los 13 años de edad. Las niñas son las más vulnerables tanto en los espacios físicos como en los virtuales.

El domingo, la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de 18 miembros de una banda dedicada a la explotación y el abuso de menores en el contexto de actividades turísticas en la ciudad de Cartagena.



La acción de las autoridades se trata de un hito para el país puesto que “es una acción directa frente a la problemática. En el caso, se pidió la deportación de varios turistas que llegaron al país con esa intención”, explica Viviana Quintero, Coordinadora de tic e infancia de Red PaPaz.

Quintero enfatiza que la explotación de menores en contextos de turismo es un delito en Colombia, con penas que van hasta 30 años de cárcel y asegura que “cuando alguien viaja con el fin de abusar o explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes, todos debemos reportarlo”.



El próximo 1 de agosto, Red Papaz está convocando a un plantón en la Plaza de la Aduana en Cartagena, con el que en medio de actividades culturales esperan que organizaciones del gobierno, instituciones académicas y voluntarios envíen un mensaje al mundo: “Colombia no es un destino donde se permita la explotación de menores”.



La banda capturada el fin de semana operaba en la ciudad y convencía niñas vulnerables, desplazadas e inmigrantes, para que ejercer la prostitución localmente y en el extranjero.

Este 30 de julio es también el Día Mundial contra la Trata de personas, una fecha impulsada por naciones unidas. Aunque la trata puede darse con fines como la reproducción y el trabajo forzados, la explotación sexual es la modalidad más prevalente con un 80 por ciento de los casos en el mundo.



“La trata y la explotación han migrado a internet. A través de la red surgen contactos con ofertas de trabajo y oportunidades educativas casi increíbles. Sueldos altos, trámites gratuitos, viajes con hospedaje y alimentación gratuita. Usualmente esas ofertas están relacionadas a ese delito”, explica Quintero.

Doble vulnerabilidad

Quintero señala que en el caso particular de las menores migrantes, el abuso contra venezolanas tiene el riesgo de que las niñas duden en acudir a las redes de ayuda o a las líneas de denuncia por temor a ser deportadas.



Según Alejandro Gamboa, presidente de la Fundación Plan en Colombia, las capturas en Cartagena son una muestra de la efectividad del trabajo articulado de las autoridades. La organización asegura que en materia de delitos contra la niñez es necesario trabajar en la reducción de la impunidad.



Gamboa explicó que la situación de migración forzada que vive Venezuela, los menores migrantes enfrentan una doble vulnerabilidad. Aseguró que aunque las autoridades colombianas y organizaciones sociales han buscado atender la emergencia con solidaridad “el flujo es mayor a las capacidades que tenemos. Los niños migrantes no tienen un espacio adecuado para el desarrollo y la vulnerabilidad es inmensa”.



La Fundación Plan trabaja en conjunto con las autoridades en zonas como Cúcuta y la costa caribe para poder capacitar a mujeres y niñas sobre violencias basadas en género y lanzará prontamente algunos proyectos de atención psicosocial y formación sobre sus derechos y oportunidades actuales en el país.

El abuso a través de internet

Según el directivo de la Fundación Plan, Internet es un medio que difunde de forma exponencial las comunicaciones y que en ocasiones es usado para abusar de la inocencia de la población infantil. Según Gamboa, la red requiere una importante vigilancia por parte de las autoridades y mayor formación a niños y adultos cuidadores puesto que los niños “se exponen a riesgos aún sin contacto directo. Los abusadores pueden buscar hacerles daño a kilómetros de distancia”.



Pero la explotación de menores en internet no se limita a la difusión del material de abuso, también conocida por la ley colombiana ‘pornografía infantil’. Según Red Papaz, los menores también están expuestos a la sexualización de sus cuerpos y al discurso de odio.



Una modalidad macabra, que relata Quintero se está identificando en algunos países asiáticos, es la de la explotación sexual via streaming.



“Se trata de una modalidad de efectos graves. Es un abuso sexual que queda grabado en un video, que se generó específicamente por la demanda de un abusador en línea, que sin estar cerca al menor, puede hacerle daño desde la distancia”.



Aunque no existen datos exactos sobre en dónde se consumen los contenidos de explotación de los menores en Colombia, hay reportes que indican que un 97% de los contenidos colombianos detectados por la red INHOPE son almacenados en EE. UU., Holanda, Canadá y Rusia.



Los esfuerzos actuales buscan por una parte a reducir la disponibilidad del material de abuso sexual en internet y por otra a ubicar las redes criminales que están detrás de estos delitos.



Hace un par de semanas, Colombia se unió al Convenio de Budapest, bajo el cual expertos consideran que la explotación de menores es un delito transnacional sobre el que se debe buscar la construcción de una regulación más global, que permita judicializar los hechos sin importar si las víctimas y victimarios son de diferentes nacionalidades o el territorio donde se comenten los delitos.

LINDA PATIÑO

En Twitter: @LinndaPC