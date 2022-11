Ericsson, en conjunto con la Embajada de Suecia en Colombia, realizó el primer evento ‘Imagine Live’ en el país, en donde se abordaron temas como el 5G y la conectividad en Colombia, en ella se hablaron de los retos y oportunidades que el país tiene para dicha tecnología y también lo que será su subasta.

El consejero presidencial para la Transformación Digital, Saúl Kattan Cohen; la directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Paola Bonilla; el country manager de Ericsson, Andrés Quintero; y el vicepresidente de Transformación Digital de la Andi, Santiago Pinzón reflexionaron sobre los desafíos en el mediado y corto plazo.



Por ejemplo, Kattan precisó que la conectividad es uno de los puntos principales dentro la agenda del Gobierno Nacional y que además se han puesto como meta conectar el 85 por ciento de Colombia.



Para la primera parte del 2023, el Gobierno planea concretar la subasta del espectro de 5G pero se analizan posibilidades de hacer la subasta a empresas como Ecopetrol que ya vienen trabajando en pilotos y desarrollos.



"El precio de espectro, es importante hay que tener en cuenta lo que está pasando con la tasa de cambio y por todo el contexto macroeconómico, no nos podemos quedar con un simplemente recaudamos cientos de millones de dólares, lo cual es importante pero en principio hay una gran cantidad desconectada. Aún no sé cuál es el precio justo, pero hay que ver como poder realmente conectar el país", dijo Kattan.



Además recordó que en el corto plazo, se renueva el 66 por ciento del espectro de 4G que es también otro reto para el ministerio TIC y para el Gobierno.



"Para que podamos llegar de manera correcta a ese precio y podamos renovar ese espectro debemos otorgar 5G, aún no sabemos cuál sería el mecanismo pero se va a tratar de democratizar el acceso, incluso podría hacerse con empresas como se ha hecho en otros países y sabemos que la renovación de 4G se da con el compromiso de los operadores de conectar el país", señaló.

En el sentido empresarial, Andrés Quintero, country manager de Ericsson, precisó que todavía hay mucho trabajo por hacer en el país en materia de conectividad, y que el compromiso del sector privado será “clave para avanzar”.



Mientras que Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la Andi, agregó que el sector privado está comprometido en seguir avanzando en la digitalización y en la tecnología 5G.



Incluso, Chafic Nassif, presidente de Ericsson para Latinoamérica y el Caribe, enfatizó en que actualmente el 50 por ciento del país está conectado, frente a otros países de la región que están en el 85, 90, o en el 95 por ciento



“Creo que Colombia tiene una gran oportunidad actualmente. Si adoptamos un rol innovador, que favorezca la inversión en 5G, podemos aumentar el PIB, digitalizar industrias haciéndolas más competitivas a nivel mundial, crear empleos y cerrar la brecha digital hacia una sociedad más inclusiva y emprendedora. A largo plazo, esta infraestructura crítica podría aumentar la competitividad regional y traducirse en un aumento del PIB de más del 5 por ciento", expuso.



A su turno, Paola Bonilla, directora de la CRC, afirmó que desde el ente regulador se han venido realizando una serie de estudios sobre las condiciones regulatorias del 5G y que actualmente no hay barreras para ese despliegue.

Más noticias

‘Hay una alta probabilidad que internet colapse y deje de funcionar’

Por precio, Movistar devolvió espectro en Colombia