Fallo global deja sin servicio a importantes páginas web y medios

Un fallo global en horas de la mañana del martes tiene caídas al menos 48 páginas de internet. Entre ellas se encuentran varios medios de comunicación como EL PAÍS (de España), The New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times, El Mundo, CNN y W Radio.

También están sufriendo problemas de acceso los portales de Amazon, Twitch, Financial Times, Reddit, Google, Spotify, HBO Max, y Github y del gobierno británico. Cuando se intenta entrar a los sitios web los servidores reportan un mensaje de error de conexión.



Algunas páginas que siguen funcionando muestran fallos en el servicio, como Twitter, donde hay problemas para visualizar las imágenes, según informó 'EL PAÍS'.



(Lea también: Las 10 novedades de iOS 15 de Apple: Facetime y Shareplay mejorados).



Hasta el momento no hay una explicación clara sobre la raíz del problema. Según expertos, el responsable sería la caída de Fastly, una red de distribución de contenidos (CDN, en sus siglas en inglés), que nutre a diferentes portales. Este servicio en la Nube tiene alojados los elementos de estos portales caídos, explica José Carlos Garcia, periodista experto en Tecnología.

Facebook Twitter Linkedin

Caida portales. Foto: Archivo particular

En horas recientes Fastly habría anunciado que investigaba un “impacto potencial en sus servicios de distribución de contenidos”. Posteriormente, la compañía basada en Estados Unidos señaló que “actualmente está investigando el impacto potencial en el rendimiento de nuestros servicios”, en un reporte de la BBC.



(Además: ‘Hackeo’ de líneas telefónicas: lo que debe saber)



El portal DownDetector comenzó a reportar que se han venido recuperando lentamente algunos de los portales caídos. Desde Colombia es posible tener acceso a ciertos servicios mencionados con problemas, como Google, Twitter y Amazon, debido a que por su ubicación se usan servicios de alojamiento localizados en la región y que no se ven afectados por el daño de la compañía Fastly.



REDACCIÓN EL TIEMPO y AFP