¿Por qué se explotan las baterías de los celulares?

Esta semana, un hombre de 30 años oriundo de Aguachica, Cesar, sufrió graves quemaduras luego de que su celular le explotó en la mano. El hecho avivó el debate sobre por qué un dispositivo de uso tan común se incendia o explota.

El hombre, quien fue rápidamente trasladado al pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander, HUS, contó que sintió que la batería de su celular estaba caliente y explotó en su mano antes de que él la tirara a la basura.

El doctor Carlos Ramírez, quien está atendiendo al hombre, le aseguró a EL TIEMPO Bucaramanga que el móvil es de una marca china. “Es un celular de esos de combate que venden sin ningún control al cual se le calentó la batería. El paciente sufrió una quemadura de tercer grado en su mano izquierda”, explicó.



Por esta quemadura severa, el hombre necesitará injertos de piel.

Pero, ¿por qué se explotan las baterías?

Es cierto que la mayoría de los fabricantes de teléfonos dotan a sus sistemas de medidas de seguridad que evitan la sobrecarga, sin embargo, hay marcas en el mercado que no son reconocidas y que no cumplen con controles de calidad que eviten estos accidentes.



Juan Manuel Gómez, ingeniero electrónico de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, cuenta que las baterías de Polímetro de Litio, que son las que integran la mayoría de dispositivos, son altamente inflamables, lo que las convierte en vulnerables a cambios de temperatura.



Según explica Gómez, quien además enseña sobre electrónica en YouTube, las causas más comunes del sobrecalentamiento de las baterías son malas prácticas como usar un cargador que no es original, dejar el celular con luz del sol directa o utilizar el dispositivo con el circuito de carga interno averiado.



"Este tipo de baterías tiene un proceso de carga bastante delicado y si se llega a alterar por algún motivo puede generar y calentamiento y desencadena la explosión", afirma.



Además, otra de las causas son daños físicos en la batería. Es decir, si se llega a golpear o perforar este elemento, se escapan químicos, que al reaccionar con el oxígeno pueden ocasionar un incendio.



En otra medida, los daños en la batería desde la fabricación son también grandes responsables.

Recomendaciones

Lo primero que se debe tener en cuenta es estar atento a señales de alarma. Antonio García Rozo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros, asegura que una de estas es que la batería de su teléfono se “hinche”. “Vale la pena decir que para evitar este tipo de eventos, es necesario no someter el equipo móvil a temperaturas superiores a los 55 grados centígrados”, recomienda.



Si detecta que se está calentando mucho, deje de usarla. “Una vez una batería se está calentando demasiado se puede apagar el teléfono para evitar problemas, pero esa batería ya se envejeció. Lo mejor es dejarla de usar”.



Usar cargadores originales. Baquero recomienda que, cuando se compre una batería nueva o un celular por primera vez, se deben seguir las instrucciones proferidas por el fabricante.



