Las redes sociales tienen un papel protagónico en la difusión de teorías conspirativas y también hay una relación entre el uso que hacen de estas plataformas los diversos usuarios y las creencias falaces, así lo revela un estudio de la revista New Media & Society, liderado de forma conjunta por Ana Sofía Cardenal Izquierdo, profesora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con otras 19 universidades, que han analizado el papel que desempeñan las redes sociales en la expansión de la información.



El análisis además señala que no todas las plataformas de redes sociales favorecen por igual la difusión de las teorías de la conspiración. Esto se debe a la arquitectura y las prestaciones de estas plataformas, que influyen en la difusión, el comportamiento de los usuarios, el tipo de interacciones y los procesos de transmisión de información.



Por ejemplo, “las características y particularidades de funcionamiento de Twitter hacen que sea una red social más orientada al consumo de noticias, aumentan la presión social sobre lo que se publica, lo que a su vez podría reducir la circulación de información no verificada o de tipo alternativo respecto a otras redes sociales, como Facebook o YouTube, con características más favorables a la difusión de estas teorías”, explicó Cardenal, quien hace parte del grupo de investigación eGovernanza: administración y democracia electrónica (Gade).



El estudio, que se hizo mediante encuestas en 17 países europeos, antes y después de la pandemia, sobre distintas redes sociales, como Twitter, Facebook, YouTube y diversas aplicaciones de mensajería como WhatsApp, establece que no todas las plataformas de redes sociales favorecen la difusión. Asimismo, destaca que momentos como el inicio de la pandemia también afectan la distribución de los contenidos.



“En Twitter, por ejemplo, el contenido conspirativo puede ser desacreditado rápidamente o posiblemente llegue a ahogarse por información de mejor calidad o con el gran volumen de quienes están dispuestos a saltar rápidamente y corregir percepciones erróneas de otras personas”, explica.

Además los usuarios de Twitter “combinan una educación superior a la media de otras redes sociales, con una mayor tendencia a buscar noticias y participar en debates políticos que en cualquiera de las otras plataformas, y los usuarios acuden a fuentes de información fiables y de mayor calidad”, dice el análisis.



En el caso de las redes sociales que hacen parte de Meta, como Facebook o WhatsApp, donde el tipo de vínculo de los usuarios es más cercano, como familiares o amigos, las personas no participan tanto en la comprobación de informaciones o de contenidos dudosos.



“Es más, existe una relación positiva entre usar Facebook, YouTube y WhatsApp y tener creencias de conspiración sobre covid-19, por ejemplo, así que este tipo de redes sociales y plataformas de mensajería tienden a ser espacios más privados y protegidos, lo que podría aumentar la circulación de información alternativa”, apuntó Cardenal sobre la difusión fake news y conspiraciones en estas plataformas.



Tormenta perfecta

Con la pandemia, la situación de incertidumbre y el mayor tiempo pasado en casa fueron factores que hicieron aumentar la distribución de las teorías de conspiración.



“La mayoría de la población favoreció la difusión de este tipo de informaciones no verificadas en las distintas redes, por tanto, en los primeros meses de la pandemia se dio la tormenta perfecta y este desequilibrio entre la demanda y la oferta se convirtió en una oportunidad para que circularan todo tipo de conjeturas y explicaciones falsas sobre el virus”, agregó la investigadora.



Entre las tareas pendientes que tienen las empresas detrás de las redes sociales ante la difusión de las teorías en sus plataformas, el estudio señala que es clave que empiecen a desarrollar estrategias capaces de corregir tanto las percepciones erróneas de las personas como sus consecuencias, y más cuando se trata de salud pública.



