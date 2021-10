Grandes tecnológicas apuntan hacia el mercado de los carros eléctricos

El crecimiento vertiginoso que ha tenido en los últimos años el sector de los carros eléctricos ha llamado la atención no solo de la industria automotriz, que ya ha anunciado fuertes inversiones en esta área, sino también de grandes empresas de tecnología que cada vez más incluyen entre sus planes a mediano plazo el desarrollo de estos vehículos.



Compañías como Xiaomi y Huawei ya han anunciado la puesta en marcha de planes para entrar a este mercado, a esto se suman los rumores sobre la fabricación del Apple Car por parte de la compañía fundada por Steve Jobs. Todo parece indicar que los gigantes tecnológicos no se quieren quedar atrás en una industria que ya muestra gran potencial.



Según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), durante el año pasado se registraron 3,2 millones de vehículos eléctricos en el mundo, un 31,2 por ciento más que en el 2019.



A esto se suma una serie de políticas públicas en diferentes países, que entre sus estrategias para buscar una movilidad sostenible y reducir el impacto del cambio climático han impulsado el uso de tecnologías de bajas o cero emisiones.



“El año pasado los dirigentes de la Unión Europea fijaron un paquete de medidas para desarrollar una economía con un nivel cero de emisiones netas para el 2050, donde la transición energética en el transporte juega un papel fundamental en este plan”, destaca Oliverio García, presidente de Andemos.



Así mismo, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en agosto pasado fijó una ambiciosa meta para el 2030, en donde se espera que el 50 por ciento de los vehículos que se vendan en este país sean eléctricos.



Latinoamérica no está exenta, señala García, quien indica que en varios países de la zona ya se han empezado a establecer incentivos para la compra de vehículos eléctricos, como descuentos en impuestos ambientales y de importación. En 2020 se matricularon en la región 58.178 vehículos eléctricos e híbridos, un crecimiento del 21,2 por ciento frente a 2019 cuando se registraron 47.983 unidades, de acuerdo con datos de Andemos.



Colombia también ha ido avanzando en la materia; en el Conpes 3943 de calidad del aire se estableció que en 2028 el 3 por ciento de los vehículos que ingresen al parque automotor del país no sean contaminantes. A su vez, en el Conpes 3934, de crecimiento verde, se estipuló que para 2030 deben existir 600.000 carros eléctricos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).



Esta apertura se ha convertido en un incentivo para que diferentes empresas empiecen a pensar el desarrollo de sus propios carros, así lo asegura el presidente de Andemos, quien señala que “la industria automotriz cada día está integrando más tecnología que requiere electrónica, abriendo la puerta a nuevos jugadores como son las empresas de tecnología, que ya han identificado en este segmento una oportunidad de nuevos negocios”.

Estos son lo planes

Recientemente, la compañía china Xiaomi dio a conocer la fecha en la que comenzará la producción masiva de sus carros eléctricos. Zang Ziyuan, director de marketing internacional de la empresa de tecnología, compartió la noticia a través de su cuenta oficial de la red social china Weibo, destacando que se haría en el primer semestre de 2024.



Además, a principios de este año la empresa (fundada en el 2010) anunció la creación de una división dedicada al desarrollo de estos vehículos, la cual tendrá una inversión de 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años.



Por otro lado, Huawei reveló en abril pasado detalles del Arcfox Alpha S, su primer auto eléctrico, creado en colaboración con el fabricante de automóviles Baic, que tiene una plataforma de conducción autónoma de HarmonyOS.



En este caso, se conoció que la empresa de origen chino ha invertido cerca de 1.000 millones de dólares para lograr entrar a este mercado.



Apple no se queda atrás; pese al hermetismo de la compañía, diferentes medios internacionales han señalado que desde 2014 la empresa de la manzana viene desarrollando este segmento, bajo el nombre de Project Titan.



En un reciente informe, el canal estadounidense CNBC aseguró que la empresa empezará a fabricar sus propios vehículos en el 2024, aunque se desconocen los detalles.



TECNÓSFERA