Para nadie es un secreto que el uso del teléfono móvil se ha convertido en mucho más que eso, pues se puede decir que desde hace varios años el manejo de este es tan habitual que para muchas personas es casi una extensión del cuerpo y que sin él no podrían vivir.



Y es que ya no se usa como un accesorio tecnológico, como debería serlo, sino que ya es tal la obsesión que si se separan un momento de este, no saben cómo actuar en su diario vivir.

Facebook Twitter Linkedin

Google es una de las herramientas más usadas en el mundo tecnológico. Foto: iStock

(Le puede interesar: ¿Cómo hacer un formulario en Google Forms? Le explicamos paso a paso).

Tal vez por esta razón, Google, una de las mayores empresas tecnológicas, lleva un tiempo creciendo con sus planes de responsabilidad social, puesto que buscan que se utilicen sus aparatos tecnológicos de una mejor manera; cuidando a toda costa la salud de los usuarios y ayudándolos con consejos para utilizar estas herramientas tecnológicas como tal y no como un elemento que puede ser dañino para la salud física y mental.



Es por esto, que las herramientas de desconexión han ido apareciendo con el pasar de los años, e incluso, Google trabaja para que el invento revolucionario de las Inteligencias Artificiales (IA) ayuden al humano a liberarse de varios problemas tecnológicos que le afectan directamente la salud, uno de ellos el Spam.



Su última aportación la ha hecho hace poco por medio de un popular blog, 'The Keyword'. En este se puede evidenciar cómo Google quiere proteger la salud mental de sus usuarios, ya que brinda tres consejos para evitar la ansiedad y como poder usar de una mejor manera los dispositivos tecnológicos para poder llevar una vida más equilibrada, descansar mejor, priorizar lo real y en general conseguir una mejor salud mental.

Facebook Twitter Linkedin

En Colombia cada ciudadano posee 1,2 celulares. Lo que quiere decir que hay, en promedio, 65,75 millones de teléfonos móviles. Foto: iStock

En el artículo, los expertos de esta empresa, manifiestan que el estrés es una parte normal en la vida de las personas, pero en la actualidad es uno de los temas más desafiantes a combatir, por esto expresan que todos deberían aprender a identificar estos signos del estrés con el fin de cuidarse más, conocerse mejor y administrar la presión y lo que esto genera de una manera más saludable.



“Desde Google quieren enseñarte a reducir tus niveles de estrés y para ello hay una medida esencial: usa menos tus dispositivos y por extensión, usa

menos también los servicios de Google y las redes sociales”, expresó la misma compañía por medio de este blog.



El primero consejo que brindó, una de las empresas más importantes al hablar sobre tecnología, es que los propios dispositivos móviles pueden ayudar y enseñar a como funciona el cuerpo humano y gracias a esto se puede investigar como es el comportamiento del estrés y como se puede identificar, ya sea por la respiración, la frecuencia cardiaca, la temperatura de la piel, y mucho más síntomas que Google y el celular ayudan a identificar de una mejor manera, gracias a toda la información que se encuentra en la nube de internet.

Facebook Twitter Linkedin

El estrés es un estado de tensión físico y emocional orinado como una reacción a un estímulo o presión. Foto: iStock

(Siga leyendo: Google anuncia nueva función para ahorrar espacio de almacenamiento).

El segundo parámetro con el que quiere ayudar a sus consumidores es que se deben mejorar la calidad del sueño, pues el no descansar de la forma correcta y el estrés están más que relacionados.



Google recomienda dormir mejor y para ello desconectarse de los dispositivos es un paso fundamental para poder dormir mejor.



Además, el configurar rutinas de sueño, como por ejemplo: irse a la cama siempre a la misma hora, apagar los dispositivos unos minutos antes, intentar relajarse de una forma natural solo pensando en usted, su cuerpo y su mente.



“Desconéctate antes de tu móvil, no te lo lleves a la cama, aprende a identificar las señales que te da tu cuerpo y sigue rutinas para que conciliar el sueño sea más sencillo y conseguir así un descanso más reparador”, dijo Google.

Facebook Twitter Linkedin

El sueño se puede ver afectado por varios dispositivos tecnológicos ya sea un ordenador un portátil, un teléfono móvil o una consola de videojuegos. Foto: iStock

(Tenemos para usted: Google apuesta por la IA para adaptar el mundo al cambio climático).

Por este motivo, su tercer ítem para mejorar la salud mental es disminuir el uso de los dispositivos, y por consiguiente todas sus servicios como navegadores, aplicaciones, redes sociales, etc., pues al efectuar esto se reduce el tiempo en pantalla y los expertos manifiestan que esta limitación le puede traer a su cuerpo muchos beneficios que los irá notando con el pasar los días, debido a que el estrés se alejara poco a poco de su vida y podrá disfrutar mucho más de lo que realmente importa.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Google flights lanza actualización para encontrar los vuelos más económicos

¿Por qué es importante borrar el historial del navegador?

Google abre el acceso público a Bard, su versión de ChatGPT