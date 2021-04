El falso mensaje que circula en redes sobre el 'día de la violación'

Hace unos días comenzó a circular en redes sociales una versión sobre un supuesto día de las agresiones sexuales, que sería el 24 de abril.



Los mensajes fueron difundidos en plataformas como WhatsApp y Tik Tok e indicaban que los "enfermos mentales clasificaron como el día de la violación" esta fecha en México.



El mensaje, además, ha generado pánico, pues se trataría de un reto de agredir a las mujeres.



Y pese a que medios de comunicación insisten que se trata de información falsa, por lo cual es fundamental que se deje de compartir, esto no ha sido posible.



No obstante, las autoridades han hecho un llamado a la calma y han advertido de la falsedad de la información.



"Se detectó que estaba circulando varios videos y publicaciones en donde advertían a las mujeres tener precaución sobre el día 24 de abril, ya que circulaba un video a través de la red social Tik Tok un video donde supuestamente aparecían seis hombres refiriendo que hacían internacional este día como el día de las agresiones sexuales contra las mujeres", comentó Sandra García, de la Policía Cibernética, en diálogo con el noticiero mexicano Telediario.



Y agregó que se trata de una notica falsa. "Se les invita a la calma, que no generen pánico, que no repliquen esta información, para que personas que sean más vulnerables no se vean afectadas con un trastorno psicológico y que corroboren con las autoridades".



