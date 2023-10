La letra 'X' ha sido utilizada en muchos ámbitos con el fin de darle un nombre tal vez original y que cause recordación.



Desde la ciencia con los rayos 'X', la ficción con 'X' men y la Dimensión 'X', esta letra ha sido utilizada en muchos temas serios y causales.



Pero, Elon Musk, ¿por qué tienen una relación específicamente con esta letra del abecedario? Aquí le contamos.

De acuerdo con el New Yorker, la letra ‘X’ es geek, es decir, que está relacionada con temas, especialmente de la tecnología y la informática.



Otrora ha sido usada por personajes como René Descartes, quien para poder explicar su tratado de geometría utilizó las letras x,y,z, especialmente la 'X' para denominar el misterio.



Por el lado de la física, Wilhelm Röntgen fue quien descubrió un tipo nuevo de radiación, al que denominó como rayos X.



En la ficción se encuentra a los recordados Expedientes X, “El extraño mundo del planeta X” y la película triple X.

¿Qué relación tiene Elon Musk con esta letra?

Elon Musk tiene una relación de muchos años atrás con esta letra, ya que su abuelo, quien era un tecnócrata reconocido, se unió a un grupo de personas para demostrar que los científicos serían los encargados de salvar al mundo de una catástrofe, de acuerdo con el podcast de BBC Radio 4/Pushkin llamado “ Elon Musk: The Evening Rocket ”.



Este grupo se opuso tajantemente a políticos y economistas y manifestaban: "no habrá lugar para la política o los políticos, las finanzas o los financieros, los chantajistas o los mafiosos".



Ellos también expresaban que no podrían llevar nombres propios, por lo que varios de estos decidieron cambiar sus nombres. Uno de ellos escogió el nombre 1x1809x56, y el abuelo de Musk no solo cambió su nombre, sino que nombró a uno de sus hijos X Æ A-12—X, para abreviar.

Elon Musk, quien creció en Canadá nombró a su primera compañía tecnológica como X.com, luego se unió a la compañía 'Confinity' de Peter Thiel y también es el dueño de la plataforma de pagos Paypal. Aunque Musk permaneció en ella, más adelante recuperó su primer dominio.



Luego, Musk inició con SpaceX—“X”, la cual se dedica a los servicios de transporte espacial, al igual que la fabricación de vehículos aeroespaciales.



Así mismo, quien acompaña a Musk en su vida es Claire Boucher, una músico conocida como Grimes.



Con ella decidieron formar una familia y cuando Grimes quedó embarazada, Musk anunció que tendrían un niño, sin embargo, ella manifestó que no quería darle un género determinado y que de ahora en adelante se llamaría 'X'.



Luego, cuando llegó un nuevo bebé a su familia, decidieron que tampoco llevaría un nombre como Paula o Mary, sino que se llamaría 'Y'.



En el 2022, Musk adquirió la red social Twitter por 44.000 millones de dólares y en 2023, decidió cambiar el logotipo del 'pajarito' y el nombre por 'X'.



De esta forma se comprueba que el millonario no dejará de un lado su fascinación por esta letra que viene acompañándolo desde sus ancestros.

Musk sugiere una cuota mensual para usuarios de X, antes Twitter

