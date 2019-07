Las razones de la millonaria multa del regulador de EE. UU. a Facebook

Este miércoles, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC por su sigla en inglés) reveló los detalles de su decisión tras meses de investigación frente a violaciones de privacidad por parte de Facebook, que arrancó en marzo de 2018.



La FTC multó a la compañía por 5 mil millones de dólares, pero también exigió cambios en el tratamiento de la información privada de los usuarios como restricciones de acceso a aplicaciones de terceros y mayor claridad sobre opciones de reconocimiento facial entre otros.



Para conocer en detalle el acuerdo de la FTC con la compañía vea esta nota.

Los antecedentes

La investigación de la FTC fue el resultado del conocimiento público de las acciones de Cambridge Analytica en 2018. La consultora política británica, contratada por la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump, obtuvo datos de manera indebida a través de test de personalidad que fueron desarrollados por un tercero.



La aplicación de test no solo recopiló los datos de sus usuarios, sino también la información de sus amigos. El escándalo de Cambridge Analytica asestó un golpe a la reputación de Facebook en un momento en que la compañía ya estaba bajo fuego al encontrar intentos de manipulación electoral a través de publicidad patrocinada desde Rusia.



Para la FTC, las violaciones de privacidad de Facebook anteceden al gran escándalo. Entre los acuerdos que no se han cumplido a satisfacción de la entidad figuran: haber revelado que la información que los usuarios compartían con los amigos podía ser absorbida por las aplicaciones que usaban esos amigos, y al tiempo haber permitido que la práctica continuara.



En 2014, tras un acuerdo con la FTC, Facebook dijo que no dejaría que terceros recopilaran datos de los amigos de los usuarios. Aunque la red social dijo a los desarrolladores que podrían continuar la práctica por un año si sus aplicaciones ya estaban en la plataforma, en realidad la compañía no pudo detener el acceso de datos hasta mediados de 2018.

Más investigaciones

A la par de la votación de la FTC, Facebook está lidiando con un amplio escrutinio regulatorio en otros frentes. Funcionarios de la Unión Europea están llevando a cabo múltiples investigaciones de protección de datos, mientras que las autoridades antimonopolio de los EE. UU. están examinando si la compañía ha incurrido en acciones monopólicas en el mercado de la publicidad digital.



Además, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. tienen planes de hacer investigaciones relacionadas con el escándalo de Cambridge Analytica.



Por otra parte, el fiscal general de Washington ha demandado a la compañía de Mark Zuckerberg, alegando que no salvaguardó los datos de los usuarios, mientras que otros fiscales generales del estado también están investigando



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con agencias.