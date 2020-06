¿Cómo se libró Jay Lee, heredero de Samsung, de ir a la cárcel?

Un tribunal surcoreano rechazó este lunes encarcelar al heredero del gigante

Samsung, Lee Jae-yong, como demandaba la Fiscalía, por una polémica fusión de dos filiales del grupo. Al cabo de una audiencia de nueve horas, un tribunal de Seúl rechazó la petición de la Fiscalía, al considerar que no existían razones suficientes para su arresto, informó la agencia de prensa surcoreana Yonhap.



(Lea también: Huawei advierte consecuencias si EE.UU. frena suministro de chips)

Vestido con traje oscuro y una mascarilla en la cara debido al coronavirus, el heredero del conglomerado más grande de Corea del Sur no respondió a las preguntas de los periodistas a su llegada al tribunal. La Fiscalía de Seúl anunció el jueves que ha solicitado una orden de arresto contra Lee Jae-yong, sospechoso de manipulación de precios durante la polémica fusión de dos unidades de Samsung: Cheil Industries y C&T, en 2015.



Algunos accionistas denunciaron esta operación, capital para la sucesión al frente del grupo, porque consideran que C&T fue infravalorada intencionadamente. El Fondo Nacional de Pensiones, gran accionista de Samsung bajo la tutela del ministerio de Asuntos Sociales, la había apoyado. Lee Jae-Yong, nieto del fundador de Samsung, se convirtió en el jefe de facto del grupo después del infarto sufrido por su padre en 2014. Lee era el accionista mayoritario de Cheil Industries.



(Además: El supuesto plegable del hermano de Pablo Escobar huele a una estafa)



Los más críticos con la fusión afirman que Samsung trató de bajar artificialmente el precio de C&T con el fin de darle una participación más grande en la nueva entidad nacida de la fusión de ambas. Esto le habría permitido consolidar su control sobre el conglomerado. En un comunicado, el grupo consideró "sin fundamento" las sospechas de manipulación de precios y añadió que Lee no participó en "ninguna actividad ilegal".



Lee, vicepresidente de Samsung Electronics, también está siendo juzgado de nuevo por corrupción en el escándalo que provocó la destitución y condena de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye. A principios de mayo, Lee Jae-yong se disculpó por los escándalos y casos que han afectado al mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes.



(Le puede interesar: La tarjeta de débito de Samsung que competirá con Apple y Huawei)



El grupo fue fundado en 1938 por el abuelo de Lee Jae-yong, quien prometió que sería el último en la línea de sucesión familiar. El dirigente de 51 años fue liberado un año después, pero el caso está siendo juzgado de nuevo. El volumen de negocio del grupo Samsung representa un quinto del PIB de Corea del Sur, la 12ª economía mundial.



Los problemas legales del vicepresidente de la gigante tecnológica coreana, empezaron en 2015 con la fusión de dos empresas del Grupo Samsung, Cheil Industries y Samsung C&T. Tras esto, a Lee lo acusaron de fraude contable que supuestamente le habría ayudado a ganar más poder en el grupo.



El lunes, Lee asistió a una audiencia en Seúl y actualmente está a la espera de una orden que lo haría terminar en la cárcel. Según expertos en temas legales, los tribunales en el país asiático pueden ordenar la detención hasta 20 días antes de que los fiscales necesiten presentar cargos, momento en el que el sospechoso puede ser retenido por hasta seis meses. No obstante, los tirbunales



(Lea también: Ventas mundiales de 'smartphones' cayeron en lo corrido del 2020)



Este no será un proceso desconocido para Lee, ni será el fin de sus problemas legales si se deniega la solicitud de los fiscales. Lee pasó casi un año en la cárcel después de ser arrestado en febrero de 2017 y finalmente fue declarado culpable por su papel en el escándalo de corrupción sísmica que derribó al ex presidente de Corea del Sur, Park Geun-hye. Lee fue puesto en libertad en apelación, aunque la Corte Suprema ordenó más tarde un nuevo juicio que aún no se ha llevar a cabo.





Los fiscales pidieron la semana pasada al tribunal que emitió una orden de arresto contra Lee, culminando una investigación en una polémica fusión en 2015 de dos afiliados de Samsung que, según ellos, ayudaron a facilitar el plan de Lee de asumir un mayor control del grupo.



El riesgo de más tiempo en la cárcel para Lee, que ha liderado el grupo desde el ataque al corazón de su padre en 2014, ha echado un pall sobre el conglomerado y su joya de la corona, Samsung Electronics Co, cuyos ingresos anuales por sí solos equivalen al 12% del producto interno bruto de Corea del Sur.

AFP