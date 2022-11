Movistar renunció a la asignación temporal de espectro en la banda de 2.500 MHz, que el ministerio de las TIC le había otorgado mediante la resolución 1728 de 2022 y de nuevo sería el precio el gran obstáculo.



Este año, el minTC estableció el estableció el valor de la contraprestación que los operadores Comunicación Celular Comcel S.A. (Claro) y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar) deberán pagar por el uso del espectro radioeléctrico en la banda de 1.900 MHz. es de $36.248 por MHz por persona / año a diferencia de los $44.832 pesos que fueron fijados en octubre 2021.

Pero en una comunicación a la cartera de Sandra Urrutia ,el operador señalo que presenta respetuosamente una renuncia a dicho permiso, que le fue otorgado.



La razón es clara, el precio, voceros de Movistar confirmaron que efectivamente renunciaron al permiso temporal por que el precio era muy alto. Y que además está decisión no afecta la normal operación.



Esto no es nuevo, pues Telefónica recordó que las condiciones de subasta de 700 MHz del año 2019 resultaron discriminatorias ya que Tigo y WOM recibieron condiciones diferenciales al ser tratados como operadores entrantes, y que en el caso de Claro no tuvo que soportar condiciones de asignación que fueran consecuentes con los niveles de concentración del mercado.



Para la empresa el problema es del Ministerio TIC que sigue sin resolver es el valor del espectro y además pidieron que se tenga en cuenta el valor en el espectro que acabaron de renovar en 1.900 MHz.



“El muy alto precio de la contraprestación por la asignación directa y temporal de espectro en la banda de 2500 MHz se encuentra en más de seis (6) veces por encima de los benchmarks internacionales”, dice la comunicación.



Incluso otra carta enviada por la firma DLA Piper Martínez Beltrán, que busca la defensa de la compañía española estipula que la decisión del ministerio de fijar un alto precio del espectro le causa a Telefónica "un agravio injustificado de acuerdo con las condiciones del mercado y afecta su capacidad de utilidad razonable".

Más noticias

Spotify anunció aumentos en las tarifas de sus planes

Hasta esta fecha podrá usar Internet Explorer