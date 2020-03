Por cuarentena, uso de servicio en la nube de Microsoft aumentó 775 %

En medio de cuarentenas obligatorias en diferentes países del mundo que buscan frenar el brote del coronavirus (covid-19), Microsoft presentó en su blog un estudio en el que evidencia las variables de uso que han tenido sus servicios desde que más de la mitad de los habitantes del mundo se quedaran en casa.

Según la empresa, en la última semana se vio un aumento del 775 por ciento en sus servicios en la nube en regiones que han forzado el distanciamiento social o los pedidos de refugio en el lugar. Además, establecieron que hubo un aumento muy significativo en el uso de los equipos conectados, y que hay más de 44 millones de usuarios diarios.



Así mismo, enunciaron que esos usuarios generaron más de 900 millones de minutos de reuniones y llamadas en los equipos diariamente en una sola semana. Así como que el uso de Windows Virtual Desktop creció en más de 3 veces. Por otro lado, el uso gubernamental de Power BI público para compartir paneles COVID-19 con los ciudadanos aumentó en un 42 por ciento en una semana.



"Son momentos como este que nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene algo que aportar y la importancia de unirnos como comunidad. En estos tiempos de gran interrupción social, somos firmes en nuestro compromiso de ayudar a todos a superar esto", dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft.

Son momentos como este que nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene algo que aportar y la importancia de unirnos como comunidad FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, en su blog anunciaron también que "en respuesta a las autoridades de salud que enfatizan la importancia del distanciamiento social, hemos visto un aumento en el uso de los servicios que admiten estos escenarios, incluidos los equipos de Microsoft, el escritorio virtual de Windows y Power BI".



No obstante afirman que a pesar del aumento significativo en la demanda, "no hemos tenido interrupciones significativas en el servicio". Las regiones en las que hubo un mayor aumento en el uso de estos servicios fueron Europa Norte, Europa Oeste, Reino Unido Sur, Francia Central, Asia Este, India Sur, Brasil Sur.



En cuanto a problemas con la capacidad, Microsoft señala que están acelerando la incorporación de una nueva capacidad significativa que estará disponible en las próximas semanas. Y que al mismo tiempo, están monitoreando las solicitudes de soporte. Además, alientan a sus usuarios a considerar regiones alternativas o tipos de recursos alternativos para mejorar su funcionamiento.



En cuanto a Teams - la plataforma de trabajo en línea de la compañía-, realizaron algunos ajustes temporales para seleccionar capacidades no esenciales, como la frecuencia con la que se verifica la presencia del usuario y resolución de video. "Estos ajustes no tienen un impacto significativo en las experiencias diarias de nuestros usuarios finales".



Microsoft dice que está monitoreando el impacto que Xbox Live tiene en la capacidad de su servicio en la nube, y que ya le pidió a los desarrolladores que envíen las actualizaciones de los juegos cuando se encuentren en el pico más bajo de uso.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET