Policía de Georgia, EE. UU. resultó infectada con Ransomware

El Departamento de Seguridad Pública de Georgia sufrió un ataque virtual el viernes pasado según reportaron medios locales de EE. UU. este lunes. Los reportes aseguran que se trata de un ransomware, un secuestro de la información, que afectó a la patrulla estatal, a la policía del capitolio y a la división de cumplimiento de transportes de ese estado.



Según reportó el portal especializado Cnet, el ataque afectó a las computadoras portátiles instaladas en los automóviles de la policía, que perdieron conectividad, y limitó el acceso a la información policial.

Según reportó el portal ZDNet, la infección fue contenida y no tuvo acceso a los sistemas de TI de la policía, donde se almacenan datos de servidores que manejan el correo electrónico, el sitio web público y otros sistemas.

Pero no se trata del primer ataque. Esta modalidad, busca secuestrar la información de una víctima o inhabilitar el acceso a la información hasta que haya un pago de un soborno de por medio. Los ataques de este tipo no son inusuales en ciudades y municipios a menudo, que no pueden permitirse tener sus servicios digitales caídos.



En julio, la Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia y el departamento de policía de Lawrenceville, en ese mismo estado, también resultaron atacados. Ante los ataques, más de 200 alcaldes de EE. UU. firmaron una resolución de no pagar rescates a los piratas informáticos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET